《華爾街日報》11月24日（周二）引述消息人士報道，黃仁勳於周二上午在英偉達位於加州聖塔克拉拉總部召開的全體員工大會上向員工致歉，坦承自己違反英偉達的行為準則，並透露自己目前正在接受心理治療。



報道指，黃仁勳也感謝特朗普（Donald Trump）政府讓英偉達能迅速取得情報。他表示，這些情報協助董事會認定，讓他復職所帶來的國家安全風險相當低。

據知情人士轉述，在周二的員工大會上，黃仁勳感謝公司給予他第二次機會，並指將會努力爭取「與家人重修舊好的第二次機會」。黃仁勳此前坦承，除了媒體廣泛報導的兩段婚外情外，他還有其他婚外情關係。

2026年10月8日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，右）為英偉達行政總裁黃仁勳（Jensen Huang，左）頒發國家科學獎。（Reuters）

黃仁勳還在周二的會議上告訴員工，英偉達已啟動一項機制，根據該機制，直接向他匯報的主管們將針對他的行為表現向董事會提交評估報告。

特朗普曾力挺他回歸，聲稱只有黃仁勳有能力妥善經營英偉達。特朗普還表示，股市對他復職的熱烈反應，證明這是一個正確的決定。