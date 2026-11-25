今天我們來聊一聊黃仁勳在離職11天後閃電回歸英偉達的消息。整個事態的發展充滿了跌宕起伏的戲劇感，從APEC會議之後美國白宮官方表態的變化，到英偉達（NVIDIA）董事會態度的轉變，一幕大戲就這樣在人們面前徐徐展開。



截至本期節目錄製時，也就是北京時間11月23日晚至24日凌晨，英偉達已經宣佈聯合創始人黃仁勳恢復擔任公司總裁、首席執行官和董事會成員。此前辭去了三個職務，現在又恢復了三個職務，基本回到了辭職前的狀態。

美國總統特朗普（Donald Trump）對黃仁勳的復職表示支持，並聲稱自己的介入發揮了決定性作用。而在公告發布前，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）也改變了此前的表態，放寬了對繼任者選擇的要求，同時要求繼續調查英偉達的出口合規問題。

黃仁勳重返英偉達恢復辭職前的所有職務。（Reuters）

根據英偉達向美國證券交易委員會提交的文件，11月11日，董事會接受黃仁勳辭去總裁、首席執行官和董事的職務，並立即生效。首席財務官科萊特·克雷斯兼任臨時首席執行官，哈維·瓊斯出任董事會主席。11月12日，公司正式公布了這一安排。

11月17日，黃仁勳公開表示，如果董事會認為符合公司的利益，他願意回來。哈維·瓊斯當天在財報電話會議上表示，董事會當時無意恢復黃仁勳的職務。然而，僅僅過了5天，董事會就一致通過復職決定，該決定於11月22日生效，並於23日對外公布。

克雷斯（Colette Kress）將結束臨時首席執行官的任期，繼續擔任英偉達執行副總裁兼首席財務官，瓊斯（Harvey Jones）則繼續擔任董事會主席。

從英偉達方面給出的理由來看，主要有兩個方面。第一，經過多輪溝通，董事會重新肯定了黃仁勳的坦誠程度和領導能力。到目前為止，董事會沒有獲得新的證據，證明黃仁勳存在欺騙行為，或者構成所謂的國家安全威脅。第二，股票市場的反應顯示，目前沒有其他人能像黃仁勳一樣，穩住資本市場對英偉達的信心。

與此同時，董事會還表示，聽取了美國政府高層的意見。結合特朗普的表態來看，這裏的政府高層應該是在特朗普、貝森特這個層級。（注：據美媒semafor報道，特朗普電話接入參與英偉達董事會會議，力主黃仁勳回歸。）根據這些意見所作出的判斷，恢復黃仁勳的職務不會帶來所謂的國家安全風險。

美國媒體還報道稱，部分英偉達現任及前任員工、投資者和科技界人士參與了支持黃仁勳回歸的聯署。當然，相關訊息也顯示，董事會內部對這一問題的調查仍將繼續，目前尚未得出明確結論。

從美國政府的角度來看，在這十幾天裏，除了資本市場上的股價波動，以及公司治理範疇內黃仁勳與董事會的相互表態之外，最重要的事情就是APEC會議。基本上是在這次會議之後，特朗普的態度變得更加明確。

美國總統特朗普（右）和黃仁勳（左）。（Reuters）

11月20日晚，特朗普公開呼籲董事會重新聘用黃仁勳，稱這符合英偉達和美國的國家利益。11月23日，他對復職決定表示讚賞，並表示美國政府沒有理由認為黃仁勳的回歸會帶來國家安全風險。

特朗普還進一步轉述了美國司法部長託德布蘭奇（Todd Blanche）的判斷，稱美國聯邦政府目前掌握的材料中，尚未發現黃仁勳從事違法活動的證據。當然，特朗普的支持並非完全意義上的一邊倒，他同時要求英偉達繼續進行調查，以確定公司是否遵守了美國出口管制的相關規定。

在接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）採訪時，特朗普進一步聲稱，自己的介入發揮了重要作用，董事會最終採取了他希望看到的行動，也就是讓黃仁勳復職。他還補充說，從自己看到的材料來看，英偉達與MegaSpeed之間的交易或商業行為，並不存在明確的嚴重違法之處。

到目前為止，硬性的、剛性的證據並沒有出現，這是整個事件發展過程中非常值得關注的一點。延伸閱讀：黃仁勳復職｜英偉達員工列隊歡迎回歸 女員工衝上前擁抱｜有片

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再來看貝森特的最新表態。在11月22日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）採訪時，貝森特的態度發生了一個非常有意思的變化。此前，他主張英偉達從公司外部尋找首席執行官，並要求公司在10天內就出口合規問題給出解釋。

而這一次，當被問及特朗普支持黃仁勳回歸的問題時，貝森特說了一句政治上非常正確、但又非常微妙的話：

黃仁勳離職以後，已經是公司外部人士了。這句話讓很多聰明的中國網民聯想到了某些古裝電視劇中的經典場景。

當主持人進一步追問他是否贊成黃仁勳重新執掌英偉達時，貝森特轉移了話題，將重點轉向所謂的責任歸屬問題。基層、中層和最高管理層分別知道什麼？誰負責合規？發現異常之後採取了什麼行動？這些才是後續調查應該回答的問題。

貝森特表示，美國政府已經與公司的臨時管理團隊、董事和律師進行了接觸，但截至接受採訪時，仍然沒有獲得他所需要的答案。也就是說，調查本身還會繼續進行下去。接下來需要關注的一個問題，就是美國國會將在質詢會上問些什麼。

特朗普已經對黃仁勳給出了明確的政治支持，但貝森特仍然留了一個口子，要求理清公司層面的審批和報告責任。目前沒有明確證據指向黃仁勳本人存在違規行為，但黃仁勳個人是否違規，與英偉達作為一家公司，其出口行為是否符合美國政府的合規要求，是兩個不同的概念。

美國商務部和司法部此前已經披露，針對相關雲服務公司涉嫌違反出口管制規定的調查，從2024年就已經開始。美國商務部於2025年5月向英偉達索取銷售記錄，而英偉達在2025年6月就已將相關公司列入停售清單。

所以，在後續的聽證會上，可能會出現這樣一些追問：英偉達是在什麼時候識別出相關風險的？哪些人掌握了這些風險訊息？當時是否採取了相應的處置措施？這些處置措施是否及時？

根據已經公布的時間安排，12月1日，黃仁勳將接受美國眾議院情報委員會、外交事務委員會以及「美國與中國共產黨戰略競爭特設委員會」的聯合問詢。12月2日，英偉達總法律顧問蒂姆泰特（Tim Teter）也將接受上述三個委員會的問詢，兩場問詢均以閉門方式舉行，並做好文字記錄。

在參議院方面，黃仁勳已經同意出席參議院銀行委員會的公開聽證會。該委員會現任主席蒂姆斯科特（Tim Scott）此前曾提出於12月3日舉行聽證會，但黃仁勳具體出席的日期尚未正式公布。

與此同時，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）也將公開出席相關委員會的聽證會。至於盧特尼克是否會與黃仁勳或英偉達的法律顧問在同一天出席，還要看後續的具體安排。

預期針對黃仁勳的問詢，將主要集中在英偉達管理層如何獲知潛在風險、哪些事項曾經提交董事會，以及管理層是否履行了相應的職責。針對蒂姆泰特，相關議員可能會進一步追問，法律部門如何處理內部報告、保存審批記錄，以及在向監管機構作出回應時，有沒有說實話，有沒有誤導、撒謊或者隱瞞。

而參議院的公開聽證會，則可能將問題進一步擴大到美國商務部。由於盧特尼克也將參與聽證，國會議員可能會追問商務部如何審查許可證、追蹤最終用戶，以及企業發現潛在的晶片轉移風險之後，應該承擔哪些義務。

英偉達方面，瓊斯代表董事會表示，董事會相信黃仁勳適合繼續領導公司。黃仁勳本人也承諾，將配合由獨立董事和外部律師參與的專項調查；公司則表示，調查將持續到得出最終結論為止。

目前來看，調查最終會得出怎樣的結論與美國政府高層對整個事件的判斷之間，存在非常顯著的關聯性。而特朗普個人的看法和立場，在一定程度上仍具決定性意義。

延伸閱讀：一張合照查出驚天獨家！黃仁勳婚外情曝光內幕 紐時跨國調查一年

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如果進一步引申，從這些表態和具體使用的話語來看，我們可以認為，參加完深圳峰會的特朗普回到美國後，已初步扭轉了輸掉美國中期選舉後一度出現的頹勢，變得更加強硬，或者說更加堅定。這也為事態發展增加了一些新的變數。

在英偉達內部，目前已經設立了一個新的委員會，叫作國家安全與出口管制監督委員會，並啟動了首席合規官的招聘工作。首席合規官的人選將比較關鍵，圍繞對英偉達這家公司的管控以及英偉達未來的治理結構，各方力量的博弈可能由此進入一個新的調整階段。

美國國會的問詢，預計也會對這方面的制度設計和安排提出更加明確的意見。除了12月份的聽證會之外，2027年1月份也是一個重要的觀察窗口。

在此期間，有一個值得關注的配套訊息，就是美國此前針對中國實施的基於50%股權規則的穿透式審查，即將滿足相關條件的企業納入實體清單的政策，也是暫停至2027年1月10日。這一時間節點，恰好是在新一屆美國國會開始運作之後。

美國第120屆國會將於2027年1月3日履職。根據路透社報道，現任參議院銀行委員會資深民主黨成員伊麗莎白沃倫（Elizabeth Warren），預計將接任該委員會主席。沃倫已公開對黃仁勳復職表示批評，要求英偉達回答有關出口合規的問題，同時要求特朗普政府說明，哪些高級官員為黃仁勳復職提供了什麼樣的意見。所以，無論是黃仁勳的離職、復職，還是針對英偉達的調查，都已非常明顯受到了美國兩黨政治鬥爭的影響。

此前，沃倫還參與了參議員克里斯·庫恩斯要求行政部門保存相關記錄的行動，這些記錄涉及英偉達晶片出口許可證的決策，以及公司與美國政府高層之間的溝通。

如果沃倫接掌參議院銀行委員會，她就有條件安排後續聽證會，要求相關方面提交文件，並視情況根據委員會的規則決定是否發出傳票。相關調查對象，也可能從企業自身的決策擴大到行政部門如何發放出口許可證。

美國國會還可以進一步追查實際交付情況、具體許可條件的設定，以及商務部如何審查最終用途。在民主黨同時掌握參眾兩院之後，兩院的相關委員會，包括一些在這一問題上主張對中國採取強硬立場的共和黨議員，將更有條件圍繞同一批文件，反覆追問企業和行政部門。

與此同時，今年12月聽證會上的問詢記錄，也可能成為新一屆國會相關委員會要求補充材料或再次邀請證人參加聽證的依據。所以，進入2027年之後，英偉達高層、尤其是黃仁勳本人，可能會面臨一系列來自美國國會的質詢。

從美國國會的動作來看，圍繞出口管制的立法可能因此加速。規則具體如何改變，一方面取決於美國國內的立法結果；另一方面，這些規則究竟能夠在多大程度上得到實施，還取決於中國在相關規則調整和強化之後所採取的反制措施。

在這裏需要澄清一點，不要以為只有民主黨才主張對中國執行嚴苛的科技出口管制政策。事實上，美國兩黨的政府在掌握行政權期間，都主張強化對中國的科技出口管制。但很明顯，中方的反制措施最終會影響這些政策在多大程度上能夠真正落地。

根據路透社的報道，目前已經有共和黨議員尋求將更加嚴格的人工智能晶片出口管制條款納入年度國防授權法案。這將使得否決相關條款變得更加困難，因為年度國防授權法案是必須通過的法案，而以打包形式通過的法案，很難將其中某項條款單獨割裂出來進行表決。在這種情況下，中方的反制就會變得更加重要。中美之間的實力對比，最終將構建起美國相關政策的實際邊界。

這也為我們提供了一個思考方向：

為什麼在深圳開完會之後，無論是貝森特還是特朗普，美國政府高層在這一問題上的表態均發生了比較明顯的改變？

特朗普的態度進一步強化、觀點進一步明確，而貝森特的表達則變得更加靈活、務實。

在接下來的事態發展中，沃倫可能會成為一個比較活躍的人物。黃仁勳復職公告發布後，她已經敦促國會通過獲得兩黨支持的出口管制立法。如果相關條款在本屆國會結束之前成為法律，新一屆國會就可以進一步監督其實施；如果沒有成為法律，則需要重新提出相關立法。

即便新一屆國會參眾兩院通過了同一個法案文本，特朗普仍可以行使總統否決權。而要推翻特朗普的否決，參眾兩院分別需要達到三分之二的表決門檻，這在技術上還是存在一定難度的。

因此，進入2027年1月之後，最容易看到的情況，是美國國會提出更多調閲文件和問詢相關人員的要求。對英偉達來說，其在中國的業務是否會面臨具有直接約束力的變化，要看最終出台的法律條款、主管部門發布的實施政策及其細則，以及這些政策最終的落地執行情況。

如果相關政策遭遇來自中國反制裁工具的強烈反彈，那麼在中美雙方現有的實力對比之下，有法律、有政策，但在實際執行層面無法落地，最終以某種公開暫停或實質性暫停的方式存續，可能會是出現概率較大的場景。

黃仁勳事件對中美實力對比和博弈規則變化所產生的影響，都已呈現出一種全新態勢，值得我們持續、深入地進行觀察。（Reuters）

總體來看，黃仁勳的回歸，對英偉達的影響是最直接的，這結束了英偉達缺乏一位具有威望的掌門人的臨時管理狀態。在相關消息公布後，英偉達股價出現強勢反彈。這種反彈體現了資本市場對英偉達經營連續性的重視，也反映出資本市場對黃仁勳本人、以及英偉達對美國算力晶片生產乃至整個人工智能行業重要性的認識。

而接下來的國會問詢，以及2027年1月份國會換屆所帶來的影響，將圍繞敏感交易的審批、風險報告、政府的出口許可，以及特朗普政府對黃仁勳復職的支持，形成一系列政治博弈。整起事件的政治屬性正在變得更強，而非更弱。

當然最終結果，取決於後續調查能否在實體層面找到真實證據，去支撐那些主張強化出口管制政策的國會議員所偏好的場景，也就是證明相關企業確實存在違法行為，或者現有出口管制制度存在某些薄弱之處。又或者，相關政策其實已經在美國法律框架下達到了比較完備的狀態，至於實際執行及其有效性的問題，則由中美兩國總體實力的對比所決定，並非完全取決於美國國內政治的需求。這方面，仍有待觀察。

但無論如何，在這件事情上，所謂的公司治理結構、政企關係、甚至營商環境等，以及人工智能在中美戰略博弈框架下所具有的重要性，它對中美實力對比和博弈規則變化所產生的影響，都已呈現出一種全新態勢，值得我們持續、深入地進行觀察。

【本文獲《觀察者網》授權轉載。】