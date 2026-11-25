英偉達行政總裁黃仁勳一直積極遊說美國政府支持發展開源人工智能（AI）模型。隨着英偉達領導層風波爆發，圍繞開源AI的爭論也在華盛頓升溫。



路透社報道，英偉達董事會星期一（11月23日）宣佈，恢復黃仁勳的行政總裁職務。此前，黃仁勳因婚外情醜聞辭職，傳聞涉及一名涉嫌為中國政府從事間諜活動的女性。

醜聞曝光前，黃仁勳曾敦促美國國會和特朗普政府支持美國企業開發開源AI模型。他認為，美國應避免過早限制這類技術。特朗普政府也支援開源AI，認為這能為初創企業提供價格較低的選擇，不必完全依賴OpenAI和Anthropic等公司的封閉式模型。

2026年10月22日，副總統萬斯（JD Vance）在內布拉斯加州北普拉特（North Platte）的D&N活動中心（D&N Event Center）舉行的競選集會上發表演說。在即將到來的中期選舉前夕，萬斯此行旨在為內布拉斯加州的共和黨候選人提供支持。（Getty）

知情人士透露，特朗普（Donald Trump）和萬斯（JD Vance）曾親自介入英偉達董事會的決定，部分原因是他們認為黃仁勳是美國開源AI的積極宣導者。白宮沒有就黃仁勳與開源AI政策之間的關聯作出回應。

開源模型會公開核心技術，讓用戶下載、修改和按需要調整。相比之下，封閉式模型由開發商控制，用戶須付費使用。開源模型的普及也有助於增加市場對英偉達晶片和計算設備的需求。

不過，Anthropic等公司擔心，功能強大的開源模型可能被用於開發生化武器等危險活動。Anthropic行政總裁阿莫迪（Dario Amodei）警告，開放權重模型可能讓使用者利用公開資料開發傳播傳染病的工具。

與此同時，DeepSeek和阿里巴巴開發的模型因價格較低、表現不俗，受到美國企業用戶關注。

特朗普政府今年夏天告知主要AI開發商，不會對開源模型進行自願安全測試。美國政府也考慮要求企業披露使用中國AI模型的情況。兩名共和黨眾議員上周更敦促政府禁止聯邦機構及承包商使用中國開源模型，並向美國開發商提供更多計算資源，以擴大美國的開源AI產業。

本文獲《聯合早報》授權轉載

