美國防部11月24日（周二）發布了一份措辭嚴厲的備忘錄，批評加拿大「尚未做出必要的艱難決策與取捨」，以履行其過往就國防支出承諾，並成為「在捍衛我們共同大陸方面值得信賴的夥伴」。加拿大國防部長麥根第（David McGuinty）則表示，加拿大是一個「主權國家」，並不需要向美國政府「匯報」工作。



據《衛報》報道，五角大樓的一份備忘錄指出，儘管加拿大身為七大工業國集團（G7）的主要經濟體，也是北約（NATO）中規模最大且最富裕的成員國之一，卻花了將近二十年，才終於兌現其於2006年做出的國防支出承諾。

2026年11月18日，哥倫比亞波哥大，美國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）召開記者會。（Reuters）

長期以來，北約成員國在達成該組織的經費目標方面，往往未能達標。2014年俄羅斯吞併克里米亞時，北約成員國中僅有美國、英國和希臘達到「國防支出佔國內GDP2%」的標準。到了2025 年，包括加拿大在內，所有31個擁有武裝部隊的成員國皆已達成此目標。

該文件還指出，加拿大在海、陸、空作戰方面面臨重大執行障礙，並將此歸咎於政客為了追求「狹隘的經濟與商業利益」，而犧牲了「軍事效能的最佳化」。

五角大樓的文件提到，美國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）正「高度聚焦」於加拿大軍隊的現代化；文件中並暗示，過去數十年來，美國納稅人一直在「為加拿大的國防買單」。

加拿大防長麥根第（David McGuinty）向記者表示，他無法「揣測」五角大樓為何選在此時批評加拿大的國防支出。

2026年11月19日，德國柏林，加拿大防長麥根第（David McGuinty）在德國總理府發表講話。當日，由支持烏克蘭的國家所組成的「志願聯盟」（Coalition of the Willing）在此召開峰會。（Reuters）

麥根第認為：「我們在北美航太防衛司令部（NORAD）架構下推動的合作規模並未改變；我們在北約內部的共同行動也未改變；我們的軍事交流合作沒有改變；我們在整合式防空飛彈防禦系統上的工作也同樣沒有改變。」

此外，當有記者暗示該備忘錄暗示加拿大的軍費支出計劃需經美國批准時，麥根第對此表達了強烈不滿。

他直言道：「加拿大是一個主權國家。我說得明白點：我們並不需要向美國負責。」

2026年11月25日，圖為美國防部長赫格塞思（Pete Hegseth，左）與加拿大國防部長麥根第（David McGuinty，右）。（Reuters）

這份備忘錄發布之際，正值一名加拿大官員前往歐洲，推廣由總理卡尼（Mark Carney）大力推動的一間新「國防銀行」。

負責籌備「國防、安全與韌性銀行」（Defence, Security and Resilience Bank）的加拿大首席談判代表胡東（Isabelle Hudon），正致力遊說更多國家加入這項全球倡議；該倡議旨在以低成本向各國政府及承包商提供貸款，藉此支持各項國防計劃。