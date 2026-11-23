加拿大國會新聞記者年度晚宴11月21日在渥太華舉行，總理卡尼（Mark Carney）大玩政治幽默，請來戲劇演員同台假扮自己與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），在台上發放笑彈。



美聯社報道，晚宴上卡尼笑稱「按下了緊急喜劇按鈕」，隨後由演員麥金尼（Mark McKinney）化身「分身卡尼」，演員克里奇（Mark Critch）則扮演特朗普登場，假特朗普一上台，便重現其標誌性「大力握手」一幕，逗得台下開懷大笑，假特朗普發言時的第一句話更是「假新聞！」（fake news！）

卡尼後來又在台上暗諷特朗普重返白宮後將橢圓形辦公室塞滿金色裝飾，戲言曾與這位「新室內設計師」獨處該室，令他倍感棘手。

這場堪稱加拿大版的「白宮記者晚宴」向來火藥味十足。總督阿爾布爾（Louise Arbour）當眾嘲諷卡尼外訪頻密，笑言他與上帝的分別在於「上帝無處不在，而卡尼同樣無處不在，唯獨不在渥太華」。

2025年10月7日，美國總統特朗普在華盛頓白宮橢圓形辦公室會見加拿大總理卡尼。（Reuters）

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