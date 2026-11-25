中國通訊與電子品牌華為（Huawei）11月24日（周二）在美國一宗涉及違反伊朗制裁和竊取商業機密的刑事案件中，被紐約市布魯克林聯邦法院陪審團裁定10項罪名成立。



據路透社報道，華為涉及12項指控，其中銀行詐騙、電信詐騙、違反制裁規定及串謀竊取商業秘密等10項被裁定有罪；妨礙司法公正、敲詐勒索兩項指控則不成立。

本次庭審歷時兩個多月，檢方傳召60餘名證人，辯方傳召15名證人，宣判日期定於2027 年9月14日，現階段處罰結果尚未確定。檢方指控華為多年來竊取多家海外企業技術資料，華為律師赫伯利格（Brian Heberlig）則主張華為依靠研發投入實現發展，指檢方片面拼湊證據。

在5G領域，華為已成為中國代表性企業。（Reuters）

赫伯利格表示對判決結果失望，稱「完全有信心提起上訴」，同時指陪審團裁定「敲詐勒索」的陰謀指控無罪，證明了華為「誠信合規的文化」。美國檢察官則批評華為行為損害美方安全與商業秩序。

有專家分析稱，華為業務佈局多元，已是中國人工智能發展重要力量，本次判決暫未衝擊其運營。目前，中國駐華盛頓大使館暫未回應。

美國近年對中國企業華為的制裁不斷深入。（Reuters）

今次裁決是美國多年圍堵華為的其中一環。美國自2018年起便開始以國家安全為由，針對華為展開多線打擊，華為創辦人任正非之女、財務長孟晚舟同年在加拿大被捕，因美國控其涉嫌銀行欺詐，違反美國對伊朗的制裁。

翌年，美方對華為及相關子公司提起刑事起訴，又以國家安全風險為由，將華為列入貿易限制清單。除刑事檢控外，美方近年陸續推出出口管制，限制美國晶片技術流向華為，企圖切斷其供應鏈。