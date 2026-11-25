據《以色列時報》11月23日報道，美國特使、總統特朗普（Donald Trump）女婿庫什納（Jared Kushner）發出罕見警告，稱以色列若維持現有路線，有淪為「全球棄兒」（global pariah）的風險。



報道稱，庫什納在接受專訪時表示：「我覺得以色列正處於一個岔路口，他們可以從10月7日的悲劇（哈馬斯襲擊以色列）中振作起來，變得更加安全，更加融入世界；或者他們可以繼續走目前的道路，走向『全球棄兒』的地位。」

2026年8月16日，美國總統特朗普（Donald Trump） 的女婿庫什納（Jared Kushner）到訪埃及，與埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）討論中東局勢，加沙停火協議的落實情況為會談重點。 （Getty Images）

庫什納這番直白的警告恰逢特朗普政府對內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）日益不滿，報道分析稱，儘管民主黨人和以色列前安全部門負責人曾就以色列對待巴勒斯坦人的行為發出過類似警告，但共和黨高層人士發表此類言論的情況卻「非常罕見」。

美以分歧集中在美方主導的和平委員會加沙重建方案。此前，哈馬斯7月接納委員會的裁軍路線圖，同意伴隨以軍撤離逐步交出武器；但內塔尼亞胡堅持，必須待哈馬斯完全解除武裝，以軍才會撤離，同時阻撓委員會設立替代治理機構，令哈馬斯仍掌控加沙一半區域。

哈馬斯在2023年10月7日越境突襲以色列南部，造成1,209人喪生、251人被擄往加沙；以色列隨後展開反擊，並在8日對哈馬斯宣戰，造成數萬人死亡。另外，自2025年10月10日加沙停火第一階段協議生效以來，以軍以巴方違反停火協議為由，不時發動襲擊，造成傷亡。