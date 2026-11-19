以色列國防軍（IDF）和國家安全總局（辛貝特）11月18日發表聯合聲明說，以色列安全部隊當天在加沙地帶「黃線」以西開展針對性軍事行動，拆除一條對以軍構成直接且緊迫威脅的地道。路透社引述當地居民說，這是2025年10月停火協議生效以來，以軍首次發動地面攻擊。巴勒斯坦醫護人員稱，以軍同時在此次地面行動區域附近發動空襲，造成一人死亡。



2026年11月18日，以色列軍隊再向加沙發動地面攻擊，下令中部地區的巴勒斯坦民眾撤離。（Reuters）

以方聲明指出，行動開始前，以方已向當地平民發出警告，要求他們遠離相關區域，並通知關閉附近道路。以軍南方司令部所屬部隊目前按照停火協議部署在相關地區，將繼續採取行動消除直接威脅，並阻止哈馬斯襲擊以色列平民或士兵，以及違反停火協議。

「黃線」是以軍根據加沙停火第一階段協議所劃設。「黃線」以東為以軍控制區，約佔加沙地帶面積約60%；「黃線」以西則由哈馬斯控制，以軍不再駐紮或開展行動。

哈馬斯同日發表聲明，譴責以色列軍隊當天在加沙地帶中部展開軍事行動，稱此舉嚴重違反加沙停火協議。聲明指出，以色列軍車越過「黃線」向西推進，並強迫努賽賴特難民營東北區域的巴勒斯坦人離開住所。哈馬斯稱，以軍行動旨在將巴勒斯坦人擠壓至加沙地帶狹小區域。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 主導設立的和平委員會（Board of Peace）指責，以色列和哈馬斯雙方均未履行結束敵對行動的承諾，導致加沙居民繼續陷入嚴峻困境，停火協議也面臨崩潰危險。