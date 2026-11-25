美媒：CIA及國家情報總監辦公室遭網絡入侵 非機密資料外洩
撰文：韓學敏
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據美媒報道，美國中央情報局（CIA）等多個情報部門近日系統遭網絡入侵，部分非機密資料外洩。
據美國《紐約時報》（The New York Times）周一（11月24日）報道，受影響的包括中央情報局、國家地理空間情報局（NGA）及國家情報總監辦公室所用的公開來源情報分析系統。國家情報總監辦公室官員稱機密資料未受危害，關鍵能力運作未受干擾。
調查人員相信，黑客使用了人工智能黑客工具Artex；該工具由一名中國工程師於Github開源發布，原作網絡防衞用途，其後遭黑客改作攻擊，並與全球多宗企業受襲個案有關。聯邦調查局（FBI）近期曾發布快速警報指出，黑客利用 Artex 可以在不到 3 小時內完成由初步目標鎖定到獲取系統高權限的自動化滲透，且全球已有上千個暴露系統遭偵測
美國政府系統近期事故頻生：美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上周證實，FBI全國犯罪資訊中心資料庫遭入侵，FBI正調查；農業部亦有內部應用程式因網絡事故下線。國家情報總監克萊頓（Jay Clayton）周日稱，入侵時有發生，當局正按一般程序處理，毋須恐慌。
此外，國家安全局（NSA）內部機密網絡上周中斷數日，全國航班本月亦曾一度停飛，官員均稱與網絡攻擊無關；連串事故加劇美國公眾的憂慮。
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