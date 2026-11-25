胡德堡槍手入稟求暫緩死刑 控特朗普與赫格塞思安排違軍事規則
撰文：林嘉敏
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美軍前少校、德州胡德堡（Fort Hood）2009年槍擊案兇手哈桑（Nidal Hasan）11月24日向聯邦法官申請暫緩死刑，試圖透過人身保護令挑戰定罪與判刑，案件已安排25日上午舉行聆訊。
據路透社報道，哈桑已向堪薩斯州托皮卡（Topeka）的一名聯邦法官提出暫緩執行死刑申請，這或將死刑執行推遲數月或數年。
據美國法律，被判死刑的人可以申請人身保護令，尋求對拘留和判決進行法律審查。哈桑主張審期被禁止提出的辯護理由屬憲法正當程序受侵害，同時質疑總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）制定行刑安排時違反軍事規則，其中包括承諾將對其處決過程進行直播。
哈桑是2009年胡德堡軍事基地槍擊案兇手，當時身為陸軍精神科醫生的他在院內開槍，造成13人喪生，於2013年8月經軍事法庭判處謀殺罪名成立。
哈桑的槍決死刑原定於12月3日下午1時執行，由特朗普在10月批准，赫格塞思則一度提出直播行刑，引發巨大爭議，其後特朗普取消直播安排。
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