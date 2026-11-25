聯合國最新報告顯示，2025年全球有超過4萬7000名婦女和女童遭伴侶或家庭成員殺害，相當於每天有129人遇害，平均每小時約五人喪命。



這一數字與過去幾年大致持平，凸顯全球防範針對女性暴力的工作仍未取得顯著進展。

法新社報道，聯合國婦女署和聯合國毒品和犯罪問題辦公室在11月25日「消除對婦女的暴力行為國際日」前夕，於星期二（24日）發布上述報告。

報告根據122個國家和地區的數據估算，去年全球共有7萬8000名婦女和女童遭蓄意殺害，其中約六成死於親密伴侶或家庭成員之手。過去幾年，這類受害者人數一直在4萬5000至5萬1000人之間徘徊。

2026年10月8日，美國華盛頓州西雅圖，示威者們在「停止性暴力」示威活動中，舉着寫有「我是Jane Doe」的標語。（Reuters）

數據顯示，女性佔去年全球兇殺案受害者的19%，但其中六成是在親密關係或家庭環境中遇害，相比之下，男性受害者的這一比例僅為11%。

聯合國強調，各國在防範家庭暴力時，迫切需要兼顧親密伴侶關係及更廣泛的家庭成員關係。

從地區來看，非洲的受害者人數最多，達2萬2100人，其次是亞洲（1萬5100人）、美洲（7400人）、歐洲（2100人）和大洋洲（300人）。

報告指出，儘管全球兇殺率有所下降，但基於性別因素殺害女性的犯罪發生率下降得更為緩慢，在美洲和歐洲尤其明顯。這反映出此類犯罪深植於社會規範和性別刻板印象，女性尋求司法救濟也仍面臨障礙。

除了遭伴侶或家人殺害，性別相關的女性謀殺案也可能涉及有組織犯罪、強迫勞動和人口販運等。不過，由於家庭及親密關係以外的相關犯罪數據仍十分有限，聯合國目前無法準確評估這一問題在全球及各地區的實際規模。

文章獲得《聯合早報》授權轉載

