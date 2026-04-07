特朗普藉女性抗議粉飾動武意圖　聲稱伊朗民眾敦促美軍打擊

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周一（4月6日）在白宮記者會上聲稱，伊朗平民正在積極歡迎美國轟炸其國家基礎設施，並表示他們為擺脫伊朗政權，「願意承受」電力和基本服務的喪失。



對於襲擊伊朗發電廠和民用基礎設施是懲罰普通民眾而不是為了更迭政權的說法，特朗普予以駁斥，並毫無證據地表示美國情報部門截獲信息，顯示位於轟炸點附近的伊朗平民敦促美軍繼續襲擊。

「請繼續轟炸，」特朗普引述截獲的資訊稱，並補充道：「這些人就生活在炸彈爆炸的地方。」

2026年4月6日，美國華盛頓特區，圖為特朗普在白宮新聞簡報室會見傳媒。（Reuters）

特朗普特別提到2022年伊朗「婦女、生命、自由」抗議運動，並無實質證據下稱當時有狙擊手「正中女性抗議者的雙眼」，還描述少數神槍手通過定點清除，結束了40萬至50萬女性的遊行，以此辯稱伊朗民眾長期遭殘酷鎮壓，願為政權更迭付出代價。

此次講話中，特朗普揚言伊朗可被「一夜消滅」，重申伊朗需在美東時間周二（

7日）晚8點前重開霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz），否則將打擊其能源設施和橋樑。其言論遭民主黨議員和伊朗方面譴責，被指涉嫌戰爭罪。

當被問及蓄意攻擊民用設施違反日內瓦公約時，特朗普未正面回應，僅稱無法談論停火，也不願說明戰爭走向。