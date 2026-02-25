Bill Gates承認出軌2俄羅斯女性　就捲愛潑斯坦事件向員工致歉

美媒報道，微軟（Microsoft）聯合創辦人蓋茨（Bill Gates）周二（2月24日）向蓋茨基金會員工承認，自己曾與兩名俄羅斯女性有婚外情，並就與富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）來往道歉。蓋茨強調，這些婚外情與愛潑斯坦的受害者無關，且自己未參與任何非法活動。



《華爾街日報》引述蓋茨在一場對話會透露，婚外情對象分別為一名在橋牌比賽中認識的俄羅斯選手，和一名透過商業活動結識的俄羅斯核物理學家。

他強調婚外情與愛潑斯坦的受害者無關，「需說清楚的是，我從未與愛潑斯坦案受害者，也就是他身邊的女性，有過任何接觸。」

在此前的報道中，蓋茲大約在2010年認識該橋牌選手，當時她二十多歲。愛潑斯坦在2013年認識她，後來資助她參加軟體程式設計培訓課程，至2017年，愛潑斯坦曾向蓋茲發電郵，要求報銷課程費用。另一名核物理學家曾在蓋茲的一家公司工作。

2月11日，Bill Gates在上海張江出席一場名為「行動創造希望」的活動並發表演講。（微博＠蓋茨基金會）

蓋茨向員工承認，他從2011年開始與愛潑斯坦來往，形容是個「巨大錯誤」，而愛潑斯坦早於2008年已因性罪行被定罪，蓋茨指自己未有認真調查對方的背景。他提到前妻梅琳達（Melinda Gates）2013年曾對他與愛潑斯坦來往表示過擔憂，「她一直對愛潑斯坦的事持懷疑態度。」

直到2014年，他仍與愛潑斯坦會面，曾乘搭其私人飛機，在德國、法國、紐約與華盛頓見面，但強調從未造訪過其島嶼。他承認這次風波給基金會聲譽蒙上陰影，「與基金會價值觀背道而馳」，他向因其錯誤而被捲入此事的人道歉。

在美國司法部最近披露的愛潑斯坦案相關文件中，也有兩封愛潑斯坦於2013年7月發給他自己的郵件，一封內容疑似是時任蓋茲科學顧問尼科利奇（Boris Nikolic）的辭職信草稿，另一封則提到蓋茲的「婚姻糾紛」，並談及曾促成「不正當幽會」。

尼科利奇跟蓋茲、愛潑斯坦均關係密切，據蓋茲指，婚外情一事正是尼科利奇告知愛潑斯坦。美媒稱，愛潑斯坦之後似乎將其寫進郵件草稿中作為威脅內容。