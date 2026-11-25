加拿大著名運動品牌Lululemon創辦人威爾遜（Chip Wilson）11月23日在卡加利一場領袖論壇上，在談及女性生育與職場角色時多番失言，包括「加國女性不願多生」、「男性或需從泰國進口新娘」等，有與會者憤而中途離場。主辦機構Axis Connects周二承認，其部分言論具冒犯性，與推動女性領導力的宗旨不符。



加拿大《環球郵報》報道，威爾遜在問答環節期間表示，避孕措施令企業更願聘用20出頭的女性，不必擔心她們很快休產假，現場傳出驚呼。此外，威爾遜還提到北美一些最成功的女裝品牌都是由男性經營的，並說：「男人對什麼穿在女人身上好看有獨到的判斷，女人對什麼穿在男人身上好看也有獨到的判斷」。原定一小時的環節最終提早結束，有人更將禮品袋內其新書棄置於會場。

根據公開資料顯示，威爾遜於1998年創辦了Lululemon，其後於2013年卸任董事會主席。雖然他已卸任公司領導職務逾10年，但仍是最大股東之一。

2014年6月11日，Lululemon創辦人威爾遜（Chip Wilson）抵達溫哥華，出席公司年度股東大會。（Reuters）

威爾遜的發言人事後反指，有關報道以吸睛標題賺取點擊，抹煞威爾遜提攜女性的紀錄。事實上，威爾遜過去亦有多番失言，例如，他曾在2013年稱，「有些女性的身形根本不適合」穿着品牌瑜伽褲，也曾掀起軒然大波。

Axis Connects行政總裁彼得斯（Nuvyn Peters）發聲明指，威爾遜的部分言論「具冒犯性，亦與該組織的價值觀及使命不符」，這反映出阻礙女性發展的成見至今仍未消失。她重申，機構將繼續推動女性領導力，讓女性在商界享有平等機會。