美媒披露，美國國務卿魯比奧早在黃仁勳與疑似大陸間諜的女子黃樂婚外情曝光前，就認為黃及英偉達對美國對中政策產生「不良影響」，甚至曾向總統特朗普提出警告，知情人士並透露，魯比奧難掩對黃仁勳的「反感」。



魯比奧難掩對黃仁勳「反感」

一名美國官員向《紐約郵報》透露，「魯比奧（Marco Rubio）唯一關心的是國家安全風險」，但商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）卻不希望以任何方式限制英偉達。另一名接近白宮的消息人士則透露，魯比奧對黃仁勳還存在「個人反感」（personal dislike）。

一名接近白宮的消息人士則透露，魯比奧對黃仁勳還存在「個人反感」。（Reuters）

報道指出，魯比奧的疑慮早在今年5月就已浮現。當時特朗普（Donald Trump）搭乘空軍一號前往北京訪問途中，魯比奧向特朗普進行簡報，提醒黃仁勳及英偉達可能對美國國安構成威脅。此外，一份由魯比奧主導、今年3月傳閱部分內閣官員的備忘錄，也警告黃樂與中方存在關聯。

與此同時，魯比奧與美國副總統萬斯（JD Vance）對這一事件看法也截然不同，一名消息人士直言，「馬可（魯比奧）將這件事視為軍備管制問題，JD（萬斯）則將它視為AI領導地位問題。」最終，特朗普與萬斯逐漸相信，黃仁勳是維護開源AI模型發展的重要人物，能避免採取封閉式架構的AI公司取得過大權力。

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