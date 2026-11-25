英偉達（Nvidia，又譯輝達）創辦人黃仁勳（Jensen Huang）在離職僅11日後旋風式復職任行政總裁。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在一個專訪中表示，如有必要，他願意特赦黃仁勳，但他認為黃仁勳無需特赦也能過得很好，並且應該在下周向國會作證時「說出真相」。特朗普同時不排除政府入股英偉達的選項。



據《紐約郵報》報道，特朗普曾向英偉達董事會施壓，要求他們重新聘用黃仁勳。11月23日（周一），英偉達股價飆升後，特朗普在接受專訪時心情大好。

2026年11月23日，該圖片描繪了美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）、英偉達（NVIDIA或NVDA，又譯輝達）行政總裁黃仁勳、英偉達的標識以及股票不斷上漲的示意圖。（Reuters）

特朗普24日（周二）在白宮橢圓形辦公室內的堅毅桌旁查看最新的財務數據，並指出股價在下午小幅反彈，扭轉了同日較早時候的跌勢。

特朗普在查看股價的時候表示：「還不錯，（英偉達股價）下跌了幾個百分點，但最後階段確實有所回升。」

特朗普補充說，黃仁勳在12月1日（下周二）接受眾議院外交事務委員會質詢以及12月3日（下周四）出席參議院銀行委員會聽證會時，無需動用第五修正案（保障公民「不自證己罪」的權利）行使緘默權。

特朗普認為：「我認為他不需要行使緘默權。我認為這對人們而言是個有趣的故事。」

特朗普又指：「我希望他能開誠布公。當然，他的律師勢必會給他建議，但我一直覺得他為人百分之百光明磊落，而且是個非常聰明的人。」

當被問到是否會針對任何潛在罪行給予特赦時，特朗普表示：「我想這確實是個選項，但我認為應該沒必要。」

對於黃仁勳重掌行政總裁一職，國會民主、共和兩黨議員皆猛烈抨擊；在釐清他是否構成國安威脅，或是曾違反出口管制規定、將先進晶片運往中國之前，就讓他復職，引發了強烈不滿。

2026年10月8日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，右）為英偉達行政總裁黃仁勳（Jensen Huang，左）頒發國家科學獎。（Reuters）

特朗普表示，他並不清楚黃仁勳在重返行政總裁前所坦承的其他細節。此前，黃仁勳曾因與被指是中國間諜的黃樂以及至少兩名公司員工出軌，而引發軒然大波。

不過，特朗普表示據他了解，黃仁勳並未與其他與中國有可疑關聯的女性出軌。

特朗普指出：「不，據我所知並沒有。老實說，我沒有深入過問細節。但就我所知，應該是沒有。」

他又提到，英偉達的成功對於美國在人工智能領域保持優勢至關重要。他甚至對英偉達將部分股權轉讓給美國政府持開放態度，並提到英特爾（Intel）2025年也曾讓出相當於其價值 10%的股份。

2025年4月30日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，左）在「投資美國」活動上與英偉達行政總裁黃仁勳（Jensen Huang，右）握手。（Reuters）

特朗普表示：「我確實想過這件事，當時心想：『也許我該這麼做。』不過目前我還沒提出來。現在應該還不算太遲吧。」