韓國財閥SK集團會長、億萬富豪崔泰源（Chey Tae-won）與前妻盧素英的離婚官司糾纏多時。盧素英11月25日（周三）表示，針對離婚財產分配一事，她不同意崔泰源提出的「建議和解」請求。此前，崔泰源表示願意全額支付二審法院判決的9,440億韓圜（約55億港元）的財產分配金額，並於23日（周一）向最高法院聲請建議和解。



據《朝鮮日報》報道，在今年7月二審判決出爐後，崔泰源曾提議以股票支付部分款項，但據悉遭盧素英一方拒絕。

在針對二審判決提出上訴後，崔泰源出售了價值9,440億韓圜（約55億港元）的SK公司股票以籌募現金。隨後，他於11月23日向負責審理此案的最高法院提出聲請，請求法院頒布「和解勸告」。

報道指，所謂的「和解勸告」，是指法院建議訴訟雙方在做出最終判決前達成和解。若雙方在收到該建議後的兩週內未提出異議，該建議即具有與最終判決相同的效力，訴訟亦隨之結束。相較於單純撤回上訴僅能結束財產分割訴訟，透過和解程序，法院可提出除財產分割金額以外的額外條款。

崔泰源一方表示，此舉旨在將雙方達成的共識納入法院裁決中，即「雙方互不就法律問題再向對方提出主張」。據悉，該和解條款草案包含「同意終結所有法律糾紛，且日後不再提出任何請求」等內容。此舉意在徹底解決因離婚及財產分割而引發、長達十年的紛爭；若僅是撤回上訴，則無法完全杜絕未來再興訴訟的可能性。

報道認為，無論是撤回上訴還是接受調解建議，崔泰源需支付給盧素英的金額均為9,440 億韓圜。然而，盧素英一方表示：「我們已向最高法院提交書面回覆，表明不同意調解建議。若崔泰源會長真心希望儘早解決爭議，就應立即撤回上訴。」

盧素英一方堅持要求撤回上訴的首要考慮是「時間」。若崔泰源撤回上訴，現有判決將立即獲得確認；反之，若法院提出調解建議，雙方在收到該建議後的兩週內，若無異議，判決才會正式獲確認。

此外亦有分析指出，盧素英認為在已取得有利判決的情況下，若再附加新條件，對她而言並無實益。一位精通家事法的律師指出：「若二審判決確定，盧素英即可取得9,440億韓圜（約55億港元）；若崔泰源未履行付款義務，她還能聲請強制執行。」相對地，若接受崔泰源的提議，盧素英雖同樣能獲得該筆金額，卻必須承諾日後不再提出其他法律請求。