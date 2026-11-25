近年隨著中國國產汽車在歐洲市場強勢崛起，傳統歐洲車企開始面臨來自中國競爭對手的巨大壓力。有經濟學家針對德國汽車巨頭福士汽車（Volkswagen）的未來提出大膽構想，稱趁現在能賣個好價錢，應把這間公司賣給中國人。



德國《商報》（Handelsblatt）報道，基爾世界經濟研究所（Kiel Institute for the World Economy）所長舒拉里克（Moritz Schularick）在周二（24日）的一場工業會議上提出此番言論，他認為從德國的角度來看，公司未來最關鍵的因素在於「價值創造及生產活動能否留在德國」，並補充至於生產設施歸誰所有則是個次要問題。

該言論在聽眾席中引起騷動，當中福士汽車駐柏林企業代表處負責人詹森（Michael Jansen）當時也在現場。

2022年4月26日，德國茨維考（Zwickau），福士汽車旗下電動車生產線上的技術人員正在工作。（Reuters）

舒拉里克的言論是對福士汽車當前所陷危機的回應，指公司不僅在中國，而且在歐洲市場亦面臨中國競爭對手蠶食的局面。在今年7月的時候，舒拉里克和史丹福大學胡佛研究所高級研究員弗格森Niall Ferguson）一同接受《南德意志報》（Süddeutsche Zeitung）訪問時警告，除非歐洲進行激進改革，否則中國及美國公司將一點點「吞併歐洲」。

弗格森表示，德國汽車廠商若不加快AI領域的技術進步，則可能會重蹈英國汽車產業的覆轍：「唯有實現技術自主，歐洲才可以確立作為第三強權的地位。」

圖為福士汽車（Volkswagen，又稱大眾汽車）旗下CUPRA車展，於2025年1月10日在比利時布魯塞爾展出CUPRA Tavascan（SUV）Bron與Formentor車型。（Getty）

舒拉里克呼籲決策者應為了保護德國車企，採取更強硬的立場。指歐洲容許中國進入歐洲市場售賣時，亦必須促使中國製造商將生產基地轉移至歐洲，並規定只有「歐洲製造」的商品才有資格得到補貼，或強制要求成立合資公司。

他指出，中國曾以這種方式對待歐企，並認為德國現在必須清醒地認識到：「在這些領域，我們是那個『發展中國家』。」