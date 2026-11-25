美國務院（U.S. Department of State）就朝鮮領袖金正恩的女兒金主愛，使用疑似歐洲高級滑雪裝備一事表示，該品牌的滑雪裝備屬禁止出口朝鮮的違禁品。而涉及產品的公司否認與朝鮮有商業往來，稱一向遵守出口規定。



韓聯社在11月24日報道，國務院發言人就《美國之音》記者的相關發問表示，聯合國成員國應該按照安全理事會的決議，不得向朝鮮直接或間接供應、銷售、轉售奢侈品，當中亦包括滑雪裝備等相關休閒活動設備。

朝鮮在2016年1月進行第四次核子試驗，聯合國安理會於同年3月通過針對該國的「第2270號制裁決議」（Resolution 2270），該決議將部分「休閒運動設備」列入禁止出口至朝鮮的奢侈品範疇。

2026年11月，金正恩的女兒金主愛在旅遊度假區內滑雪，而她穿着的品牌疑似是法國的奢侈品牌，其滑雪板則是瑞士的滑雪裝備公司「斯托克利」（Stoeckli）品牌。（朝中社）

朝鮮官媒朝鮮中央通訊社（KCNA）11月17日報道，金正恩視察三池淵市的旅遊度假區開發項目的工地的消息，並公開金主愛滑雪的相片。

韓聯社指，金主愛所穿着的滑雪服疑似為法國奢侈名牌，而她所使用的滑雪板板底則印有瑞士高端滑雪裝備品牌「斯托克利」（Stöckli / Stoeckli）的商標。

而陪同金正恩視察的中央軍事委員會副委員長朴正天，使用的滑雪靴及雪杖，則疑似為奧地利品牌「費雪」（Fischer Sport）。

而中央軍事委員會副委員長朴正天（右下）所使用的滑雪靴及雪杖，則疑似來自奧地利的品牌「費雪」（Fischer Sport）。（朝中社）

新加坡《海峽時報》（The Straits Times）指，兩家滑雪裝備品牌均否認與朝鮮有任何業務往來。斯托克利向VOA表示，該公司從未向朝鮮出口產品，並指出僅憑公開的照片與影像，無法確認該裝備是否為正品。費雪則指公司未在朝鮮銷售及經銷其產品，並指他們一向遵守歐盟制裁及出口管制的規定。