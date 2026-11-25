日本京王電鐵11月24日公布，公司9月26日遭勒索軟件攻擊，最多合共1108萬人的個人資料可能外洩，其中包括顧客護照副本及信用卡資料。



據日經新聞周一報道，資料可能外洩的對象包括京王集團顧客及業務伙伴約1063萬人、求職者約36萬人、員工退休人士及其家屬約7.7萬人，內容涵蓋姓名、住址及電話號碼等，人數或有重複；其中員工及退休人士約1.2萬人的姓名及人事資料外洩已獲證實。

日本護照上印有金黃色的菊花紋。（資料圖片）

曾入住京王廣場酒店等旗下酒店的外國住客，其護照副本約160萬件亦可能外洩；京王百貨店專用信用卡的號碼約2萬件同受影響；集團地產公司在簽約時收取的身分證明文件以至日本國民個人編號（My Number），亦包括在內。

資料圖片：通過櫻上水站的京王5000系電力動車組（網絡圖片）

攻擊令部分集團公司的營業系統一度故障，鐵路服務未受影響；公司最初認為沒有資料外洩，其後在外部專家協助下調查，並於11月24日把結果報告日本個人資料保護委員會。旗下京王Presso Inn酒店現暫停接受新預訂，預計12月內恢復，10至12月住宿收入料減少約18億日圓（約8800萬港元）。