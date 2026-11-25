美國知名播客主持人Lex Fridman於11月24日發帖憶述，英偉達行政總裁黃仁勳離職接受調查期間曾主動提出加入他的摩托環美旅程，令他直呼後悔錯過。



Lex Fridman在社交平台X發文，稱黃仁勳傳訊提出騎車同行，他稱如今「真的很後悔沒有答應」，又笑言「現在黃仁勳又忙起來了」。

弗里德曼是科技節目《Lex Fridman Podcast》主持人，以訪談人工智能及機器人人物聞名。黃仁勳本月12日因婚外情風波辭任英偉達行政總裁，周一經美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）施壓下獲董事會復任。

Lex Fridman展示環美旅行路線。（@lexfridman）

Fridman表示，人類需要更多黃仁勳式領袖，「黃仁勳是好的那種，要保護好人」，又引特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）稱，人們應在他人處於低谷時站出來支持。

Fridman亦談及中國議題，他稱中國「應是競爭者而非敵人」，並警告美國軍工複合體煽動對中國仇恨，呼籲提防好戰者、讚揚和平締造者。