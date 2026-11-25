兩名中國女子11月中到泰國芭堤雅旅遊期間，遭一名透過小紅書結識的中國籍男子綁架勒索200萬泰銖（約45.94 萬港元）。泰國警方11月23日晚在春武里府納仲天（Na Jomtien, Chonburi）救出兩人，拘捕37歲崔姓男疑犯，警方其後公布更多案情細節。



綜合泰媒報道，崔某供稱透過小紅書認識兩名中國女子，11月16日在曼谷考山路首次聚餐，翌日再在芭堤雅同遊。兩女向警方稱，上車後逐漸頭暈、意識不清，醒來已被分房囚禁，手腳被綑綁、以布蒙眼，期間先後被轉移至3間泳池別墅。

崔某承認曾將白色藥片放入兩人飲品，但否認毆打或性侵。警方指正化驗藥物成分。

崔某駕駛的白色房車被泰國警方截獲，他持刀拒捕後被制服拘捕。（新聞截圖）

報道指，兩女原定11月18日返回曼谷並乘機回國，其後失去聯絡；直至11月21日兩人突透過微信視像通話向中國籍男性友人借款50萬泰銖，翌日更被發現遭蒙眼捆綁於車內再索款，友人察覺有異隨即向曼谷巴吞旺（Pathumwan）警方報案求助。

泰國警方調查表示，崔某原向兩人各索取15萬元人民幣（約17.64 萬港元），款項經微信兌換虛擬貨幣USDT轉入其電子錢包，但供稱實收僅約3萬元人民幣（約3.52 萬港元）。崔某犯案動機未明，警方正核查資金流向及有否同黨。

目前，他已承認非法拘禁及綁架勒索罪，被移送芭堤雅法院羈押。