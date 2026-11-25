英偉達（Nvidia）創辦人兼行政總裁黃仁勳捲入涉及懷疑中國間諜的婚外情風波，在卸任行政總裁僅11日後，於當地時間11月23日正式回歸公司。SpaceX行政總裁馬斯克（Elon Musk）周三（25日）攜帶兩名兒子到訪英偉達總部，支持黃仁勳的回歸，並與英偉達員工合照。



在社交媒體X上，一個名叫Tesla Owners Silicon Valley的帳號發放照片，顯示馬斯克到訪英偉達總部，並與黃仁勳及公司員工進行大合照，同時有兩名兒童依偎在馬斯克身旁，疑似是他的兒子。

印度《亞洲國際新聞》（ANI）及雷迪夫網（Rediff）報道，BEP Research公司創辦人普拉迪安（Ben Pouladian）在X上亦公布黃仁勳與馬斯克兩人交流的舊照片，普拉迪安亦是一位評論員，經常針對英偉達、人工智能基礎設施及運算經濟等議題發表見解，在英偉達經歷領導層動盪期間，他曾公開為黃仁勳辯護。

在黃仁勳涉及與Megaspeed公司高層主管黃樂的婚外情醜聞後，馬斯克曾公開力挺黃仁勳，在他恢復行政總裁職務後，馬斯克在X上發文表示：「錯誤已經修正了」。同時亦於早前在另一個貼文中寫道：「事情已經解決了」。

美國總統特朗普（Donald Trump）此前亦在Truth Social上表示，對英偉達董事會的決定表示歡迎，稱其為「正確且適當的決定」，盛讚黃仁勳是位「偉大的愛國者與國寶」。