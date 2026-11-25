日本媒體對蘋果首款摺疊螢幕智能手機（iPhone Duo）進行拆解，並發現該手機的零部件總數約為145種、2644個，其成本達到1,281美元（約1萬港元）。另外有用戶反映螢幕故障，其摺疊零部件「鉸鏈」的設計，可能是造成故障的主因。



日本經濟新聞報道，在日本調查公司Fomalhaut Techno Solutions的協助下，對iPhone Duo進行拆解及調查，發現該品牌手機的零部件總數為145種、2,644個，比常規智能手機的最新高端機型「iPhone 18 Pro」多7%。

同時在其256GB版本機型中，在美國的售價為1,999美元（約1.5萬港元），而2,644個零部件的總成本則達到1,281美元（約1萬港元），零部件的成本佔美國售價比例為64%，大幅高於秋季上市的iPhone Air約54%，創下歷代iPhone的最高水平。

有用戶反映iPhone Duo在打開螢幕後內側會出現裂痕，調查公司負責人指，減少鉸鏈數量可能是手機故障的主因。（X@MKBHD）

報道指，主要原因是記憶體半導體價格暴漲，記憶體晶片成本則佔到約300美元（約2,348港元），其中負責運行暫存的12GB DRAM記憶體約200美元（約1,560港元），相比起iPhone Air價格約31美元（約241.8港元）的同容量版本，暴漲約6倍。而256GB NAND快閃記憶體則約為98美元（約764.4港元），相比iPhone Air則升約3.5倍。

iPhone Duo上市後，社交媒體陸續有用戶反映手機出現故障，在打開螢幕後，其內側出現裂痕，蘋果表示，已注意到此問題，將受理更換手機的申請，而公司則未公布出現故障的原因。

Fomalhaut Techno Solutions負責人柏尾南壯針對故障原因指出，蘋果執着於減少鉸鏈數量，可能反而產生了負面效果。