iPhone Duo「暴力開箱」影片爆紅！網民全看傻：像剝橘子開便當盒
撰文：TVBS新聞網
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買新手機的儀式感變了？近日，社群平台上流傳一段令人出乎意料的iPhone開箱影片，影片中的開箱者捨棄過去小心翼翼撕開膠條的手法，反而以「剝橘子」般的豪邁方式暴力開盒。這段顛覆大眾想像的神操作吸引超過百萬次瀏覽，不僅掀起網路熱議，連旁邊的貓咪都全程盯著看傻。
「暴力開箱」iPhone Duo爆紅！網笑：像開便當盒
據了解，Threads 帳號「bmw_service_miami」日前分享了一段名為「New iPhone Duo」的開箱影片，影片打破了新3C產品應該被「小心供奉」的既定形象，改以極度隨性且流暢的手法直接對外盒進行「暴力拆解」。
旁邊的貓咪都全程盯著看傻：
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影片曝光後迅速引發熱議，吸引大量經驗豐富的老果粉前來留言。有網友直呼：
我以為是甚麼新設計的外包裝，結果竟然是保鮮盒開法！
也有人笑稱：「簡直把 Apple 開得像是在剝橘子一樣！」更有趣的是，影片中連一旁的貓咪也全程聚精會神地盯著看，眼神裡充滿疑惑，彷彿在質疑人類到底在對紙盒施展什麼神祕魔法。
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