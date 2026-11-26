中國外交部長王毅11月25日在北京同荷蘭外交大臣貝倫德森（Tom Berendsen）舉行會談。



王毅表示，中荷同為開放型經濟體，互為重要合作夥伴。中荷關係最主要特徵是開放和務實。當前國際局勢變亂交織，特別是經濟碎片化蔓延發展。中方願同荷蘭及其他志同道合的國家一道，秉持開放和務實理念，以合作促進共贏，以對話增進理解，推動中荷開放務實的全面合作夥伴關係取得更多積極成果，也為世界和平繁榮作出貢獻。

王毅指，歷史經驗和合作成績告訴我們，只要堅持相互尊重、相互理解、求同存異，兩國就能實現互利共贏。下階段，雙方要加強高層交往和各層級交流，增進相互了解互信。發掘合作潛力，加強優勢互補，打造智慧農業、綠色能源、生物製藥、銀髮經濟等新增長點，推動務實合作提質升級。持續深化文旅、教育、科技、青年、體育等人文領域交流合作。中方支持兩國企業擴大雙向投資，歡迎更多荷蘭企業來華投資興業，希望荷方為中國企業在荷發展提供公平、透明、可預期的營商環境。

外交部長王毅此前在深圳舉行記者會。（Getty Images）

貝倫德森表示，中國是荷蘭最重要合作夥伴之一，荷方高度重視對華關係。願同中方加強高層交往和各層級交流，拓展經貿、創新、智慧農業、生物製藥、銀髮經濟、氣候變化等領域合作，密切人文交流，深化務實互惠合作，繼續助力兩國實現共同發展繁榮。荷方堅持維護多邊主義和自由貿易，致力於通過對話協商解決分歧，促進經貿合作可持續發展。加強歐中合作符合各方利益，荷方願為歐中關係健康穩定發展發揮建設性作用。

雙方同意以明年中荷建交55周年為契機，深化各領域務實合作，推動中荷開放務實的全面合作夥伴關係健康穩健發展。雙方重申支持多邊主義，尊重以聯合國為核心的國際體系和以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，共同致力於維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制，在人工智能和氣候變化等領域開展密切合作，共同應對機遇和挑戰。