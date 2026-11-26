美國政府11月25日（周三）在陸軍彈藥庫完成執行既定的爆破作業，銷毀一批老舊且含鉛的爆裂物。鄰近艾奧瓦州（Iowa）一座小型農業小鎮的居民則留在屋內，以防範爆炸可能產生的有毒粉塵。美國環境保護署（EPA）表示，其監測小組回報，在爆炸發生後，週邊地區空氣中的鉛含量檢測結果為零。



路透社報道，這項備受爭議的處置計劃此前引發數日的公眾強烈不滿和法律糾紛。公眾安全擔憂主要集中在爆炸可能將有毒鉛塵噴灑到爆炸點以外的居民住宅、農作物和牲畜身上。而當局則表示，該計劃遠比等待這些老化的化學品桶自行爆炸要安全得多。

2026年11月23日，美國艾奧瓦州米德爾敦（Middletown），當地美軍即將引爆一批已變質的疊氮化鉛（lead azide）庫存。（Reuters）

美國中部時間上午9點剛過，聯邦緊急事務管理局在其X帳戶上發布消息，確認爆破已完成，並敦促附近居民暫時待在室內。

陸軍部長特勒（Aaron Telle）隨後宣布，此次旨在處置儲存在68個易降解塑膠桶中的近5噸極不穩定疊氮化鉛的「受控減排爆破」行動「超出所有預期，取得了巨大成功」。