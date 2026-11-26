烏克蘭軍方攻擊俄羅斯一個空軍基地，造成5架軍機損毀。烏克蘭總參謀部表示，於11月24日至25日夜間，攻擊了位於莫斯科以東下諾夫哥羅德（Nizhny Novgorod）地區的俄羅斯薩瓦斯列伊卡（Savasleyka）空軍基地，包括三架米格-31戰機、兩架蘇-34戰機。



烏軍總參謀部表示，三架用於發射高超音速導彈的米格-31戰機，以及兩架蘇-34戰鬥轟炸機，「暫時」已無法作戰，又指可能還有其他軍機受到影響。

烏軍總參謀部又稱，烏克蘭軍隊亦攻擊了位於俄佔盧甘斯克州（Luhansk）一座俄羅斯P-18雷達站。該雷達站能夠遠距離偵測空中目標，並將訊息傳遞給俄羅斯防空部隊。

烏克蘭近期發動了多項令人注目的行動，其中兩艘俄羅斯船隻在利比亞水域受襲，一艘俄羅斯貨船在芬蘭灣國際水域遇襲。此外，克里米亞大橋的公路及鐵路設施上周也曾受襲。