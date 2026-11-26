美國副總統萬斯（JD Vance）11月25日（周三）表示，他不認為英偉達CEO黃仁勳需要總統特赦。他還指出，司法部及國家安全官員已告知他，黃仁勳並未受到聯邦調查。



美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報道，萬斯在俄亥俄州代頓（Dayton）附近的萊特-派特森空軍基地協助供應感恩節餐點後，接受媒體訪問。

2026年11月25日，美國副總統萬斯（JD Vance）在俄亥俄州賴特-帕特森空軍基地為部隊官兵提供午餐後接受記者採訪。（Reuters）

萬斯稱，「首先，我們獲悉他並未受到任何調查。坦白說，在我們國家，必須謹記一點：我們不應在『輿論法庭』上對人進行審判。」他還稱，「最重要的是——就個人層面而言，我們得到的保證是，他並未受到任何調查；針對他的指控僅源於匿名舉報，而非實際證據。」

當被問及是誰給予這些保證時，萬斯表示他曾與「美國政府內的多位人士」交談，其中包括司法部長布蘭奇（Todd Blanche）。

當被問及是否認為黃仁勳需要特赦時，他指自己認為黃仁勳根本不需要特赦。萬斯還稱，「讓黃仁勳回歸是董事會的決定。」