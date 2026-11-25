2026年11月25日，中國外交部發言人郭嘉昆在北京主持例行記者會，回應彭博社記者關於美國即將宣布對中國商品加徵關稅的提問。郭嘉昆明確表示，中方在處理中美經貿問題上的立場一貫清晰，關稅戰、貿易戰不符合任何一方的利益，雙方應在平等、尊重、互惠的基礎上協商解決問題。



路透社此前報道，美國貿易代表署正準備公布針對中國、歐盟等16個主要貿易夥伴的「產能過剩」調查結果，擬對多種進口商品加徵關稅，部分取代今年2月遭美國最高法院裁定無效的關稅措施。

其中，對中國商品的徵稅覆蓋範圍預計較其他經濟體更廣，且不設豁免，但仍將維持在兩國元首此前達成的貿易休戰框架之內，對華關稅上限預料保持在20%。

2025年11月14日，中國北京，中國外交部大樓入口。（Getty）

郭嘉昆在會上指，「所謂『產能過剩』是一個偽命題」，中方反對以此為藉口進行政治操弄。他強調，中美雙方應當共同落實好兩國元首達成的重要共識，維護中美經貿關係穩定發展態勢。此番表態是中方在美方新一輪關稅措施公布前，再次重申其一貫立場。