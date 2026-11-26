美國聯邦法官再次阻止總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）限制出生公民權的行政命令生效。這是第二名聯邦法官作出類似裁決。此前，美國最高法院已駁回特朗普首次限制出生公民權的嘗試。



華盛頓特區聯邦地區法院法官庫珀（Christopher R. Cooper）頒布初步禁令，禁止政府依據特朗普今年8月簽署的行政命令，剝奪在美國出生兒童的公民身份。

庫珀星期三（11月25日）說，案件的法律依據十分明確。最高法院已兩度確認，除了極少數不受美國法律管轄的兒童外，所有在美國出生的兒童都是美國公民。

2025年2月1日，美國華盛頓，教育部大樓外懸掛着一面美國國旗和一面教育部旗幟。（Reuters）

今年9月，馬里蘭州另一名聯邦法官也曾阻止特朗普的行政命令生效。特朗普政府如今必須推翻兩項裁決，才能落實限制出生公民權的政策。

代表原告的美國公民自由聯盟律師沃夫西（Cody Wofsy）說，特朗普政府必須接受出生公民權是美國法律的一部分。他指出，最高法院曾在1898年及今年早些時候兩度駁回廢除出生公民權的企圖。

2025年3月7日，美國總統特朗普在華盛頓特區白宮出席白宮加密貨幣峰會。（Reuters）

白宮發言人比斯（Lauren Bis）則批評，最新裁決是奧巴馬任命的法官阻撓特朗普施政議程的又一例子。她強調，特朗普的行政命令符合最高法院的裁決和法律分析。

特朗普今年1月首次簽署行政命令，試圖終止父母既非美國公民、也非合法永久居民（綠卡持有者）的兒童在美國出生後自動取得公民身份的權利。最高法院6月裁定，相關命令違反美國憲法第14修正案的公民權條款。條文規定，凡在美國出生並受美國法律管轄的人，均享有公民權。

最高法院作出裁決後，特朗普8月再簽署一項新命令，針對俗稱「生育旅遊」的做法，也涉及父母為外國政府或國際組織工作人員但不享有外交豁免權的兒童，以及父母被列為「敵僑」的兒童。

2026年11月20日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮召開記者會並發言。（Reuters）

不過，庫珀指出，總統無權為在美國出生並受美國法律管轄的兒童另設出生公民權例外。新禁令禁止國務院、國土安全部和社會保障署對集體訴訟涵蓋的兒童執行相關命令。

文章獲得《聯合早報》授權轉載

