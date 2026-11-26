金正恩視察核設施 重申朝鮮擁核已是「不可逆轉的現實」
撰文：李宜珈
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朝中社11月26日報道，朝鮮國務委員長金正恩周三到核材料生產基地、核動力設備生產基地及核武研究所現場指導，他強調在朝鮮半島分裂的狀態下，針對韓國研發戰術核武並在多領域部署，是「重要且迫切」任務。
報道稱，金正恩當日總結勞動黨第九次代表大會核戰略計劃落實情況，以及2026年度核材料與核武生產部門活動，並了解新建關鍵物質生產廠運作和其他工廠擴建進度。他指示核武部門，專注部署執行不同任務的戰術核武，稱從現代戰爭軍事價值，以至與「最具威脅敵國」接壤的現實，朝鮮都別無選擇。
金正恩又點名批評美國，把美英澳安全同盟（AUKUS）的核擴散做法移植到東北亞，助長周邊「追隨勢力」擁有核潛艇並推動與盟國共享核武；他重申，朝鮮擁核源於外部核威脅，已是不可逆轉現實，絕不接受無核化，亦不尋求任何一方認可。
韓聯社等外電分析指，美中俄元首日前在深圳會談時針對「減少核風險、防止核擴散」達成對話共識，在此國際背景下，金正恩高調視察核設施格外引發各界聚焦。
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