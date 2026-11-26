朝中社11月26日報道，朝鮮國務委員長金正恩周三到核材料生產基地、核動力設備生產基地及核武研究所現場指導，他強調在朝鮮半島分裂的狀態下，針對韓國研發戰術核武並在多領域部署，是「重要且迫切」任務。



報道稱，金正恩當日總結勞動黨第九次代表大會核戰略計劃落實情況，以及2026年度核材料與核武生產部門活動，並了解新建關鍵物質生產廠運作和其他工廠擴建進度。他指示核武部門，專注部署執行不同任務的戰術核武，稱從現代戰爭軍事價值，以至與「最具威脅敵國」接壤的現實，朝鮮都別無選擇。

2026年11月26日，朝鮮最高領導人金正恩對核材料生產及核武研究部門工作進行現場指導，呼籲擴大戰術核武部署。（Reuters）

金正恩又點名批評美國，把美英澳安全同盟（AUKUS）的核擴散做法移植到東北亞，助長周邊「追隨勢力」擁有核潛艇並推動與盟國共享核武；他重申，朝鮮擁核源於外部核威脅，已是不可逆轉現實，絕不接受無核化，亦不尋求任何一方認可。

韓聯社等外電分析指，美中俄元首日前在深圳會談時針對「減少核風險、防止核擴散」達成對話共識，在此國際背景下，金正恩高調視察核設施格外引發各界聚焦。