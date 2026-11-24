朝鮮領袖金正恩胞妹、勞動黨總務部長金與正11月24日透過朝中社發表談話，譴責瑞士當局把松濤園國際少年團夏令營列入對俄羅斯制裁名單，並稱將建議外務省責令瑞士駐平壤外交辦事室數日內撤離。



綜合韓聯社等韓媒報道，金與正周一譴責稱，瑞士拿合法的朝俄合作關係說事，以荒唐無稽的理由將有關對象列入黑名單，這種不友好的做法是對朝鮮民主主義人民共和國主權的嚴重侵犯，也是對朝鮮公民人權的粗暴蹂躪。

金與正強調，不友好的行事方式、缺乏常識的言行以及有失外交禮儀的行為，絕對得不到朝方的歡迎。她重申，朝鮮有必要全面重新考慮與言行不一、不值得信任的瑞士之間的關係，朝鮮外交部門將就此採取相應措施。

瑞士聯邦委員卡西斯：Swiss Federal Councillor Ignazio Cassis holds a press conference on Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy's peace plan, ahead of the fourth National Security Advisers' (NSA) meeting, in Davos, Switzerland January 14, 2024. (REUTERS)

瑞士外長卡西斯（Ignazio Cassis）上月29日至30日訪問朝鮮，出席瑞士駐平壤外交辦公室揭牌儀式，並與勞動黨中央委員會書記趙甬元、外務相崔善姬等會面。金與正就此表示，我認為，如今設在平壤的瑞士外交辦公室存在的理由也自然隨之消失。

松濤園國際少年團夏令營（Songdowon camp）於1960年8 月設立，旨在向親朝國家青少年宣揚朝鮮體制優越性。今年 7 月，一群俄羅斯籍與中國籍的學生曾在此地參加夏令營並進行交流。

瑞士是少數與平壤保持對話的西方國家，該辦事處隸屬瑞士駐北京大使館，其前身機構2020年因新冠疫情關閉。繼英國與歐盟之後，瑞士也在本月初將松濤園營地列入制裁名單。瑞士政府指出：「根據歐盟提供的資訊，松濤園營地曾參與一項與俄羅斯相關勢力合作的計畫，將烏克蘭佔領區的兒童轉移至朝鮮。」