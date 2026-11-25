朝鮮外務省11月25日宣佈將瑞士駐平壤外交辦事處代表列為「不受歡迎的人」，限其在48小時內離境，並下令關閉該辦事處。本次外交驅逐，令兩國外交關係急劇降溫。



朝中社報道，鑒於瑞士當局作出把朝鮮松濤園國際少年團夏令營（Songdowon camp）列入制裁名單的「露骨敵對行為」，朝鮮外務省負責歐洲事務局長朴賢秀召見瑞士駐朝鮮外交辦事處代表阿斯捷（Sylvain Astier），送交外務省要求關閉瑞士外交辦事處和阿斯捷離境的照會。

報道又強調，任何侵害朝鮮主權與人民利益的行為，都絕不會受到朝鮮歡迎。

朝中社2026年11月23日報道，朝鮮領導人金正恩在接受新任駐朝鮮大使遞交國書的儀式上發表講話說，朝鮮將致力於提升自身「實力和能力」，以維護國家安全與和平，但不會追求霸權。（Reuters）

早前，瑞士方面指控上述夏令營涉嫌參與轉移烏克蘭被佔地區兒童，因而實施制裁。朝方24日提出強烈抗議，並表明會審視關閉瑞士駐平壤外交機構；朝鮮領導人金正恩胞妹金與正亦批評制裁侵犯朝鮮主權，剝奪朝方為兒童提供文娛活動的權利。

瑞士外交部24日回應，稱制裁政策與重開駐平壤辦事處屬兩回事，開設辦事處是依據其「普世主義外交方針」，目的是維持對話管道，即使雙方在多項議題存在分歧。