歐盟委員會籌劃動用最多500億歐元（約4370億港元）設立新基金，對歐洲人工智能及量子計算企業作長期高風險投資，以減少對中美技術的依賴。



英媒報道，此次投資的重點將放在人工智慧和量子運算領域，歐盟希望藉此刺激新興技術的投資。據參與討論的兩名官員稱，擬議的「主權科技股權基金」投資規模更大、期限更長。

2026年7月24日，圖為中國AI企業月之暗面（Moonshot AI，左）的標誌與其Kimi應用程式一起顯示在手機上。2026年6月11日，圖為美國AI企業OpenAI的標誌（右）。（Reuters）

報道稱，這是布魯塞爾強化技術獨立的行動之一；歐盟認為無力資助創新科技公司擴展規模是歐洲在AI競爭中落後於中美的關鍵原因。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）本月初承諾就「技術主權」融資提出方案，將提供資金以加強歐盟的「技術主權」。

歐盟科技事務主管維爾庫寧（Henna Virkkunen）已與歐洲投資銀行接洽，目標籌集的500億歐元，僅為實現完全技術主權估計成本的十分之一。