美國總統特朗普再度展現對荷里活明星八卦的興趣！英國男星羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）日前正式獲選接演新一代「占士邦」（James Bond），特朗普近日接受《紐約郵報》專訪時，不僅祝福他演出順利，還當場翻出自己2012年批評柏迪臣前女友姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）出軌的舊推文，甚至親自朗讀，讓這段12年前的感情風波再度受到關注。



特朗普送上祝福

根據《紐約郵報》報道，特朗普24日在白宮橢圓形辦公室接受訪問，被問及柏迪臣接演007的看法時表示：「他看起來不錯，祝他好運。」不過，在回答之前，特朗普先要求幕僚娜塔莉．哈普（Natalie Harp）拿來柏迪臣的相關報道，想了解他的政治立場，甚至詢問：「占士邦是保守派嗎？」

特朗普24日在白宮橢圓形辦公室接受訪問，向飾演007的新演員表達祝福。（Reuters）

哈普隨後拿來多份資料，並向特朗普表示柏迪臣過去表現不錯。特朗普則回應：

我總是喜歡那些喜歡我的人。

沒想到，特朗普翻閱資料時，意外看到自己2012年發布的一則推文。當時柏迪臣與《吸血新世紀》系列電影搭檔姬絲汀史釗活交往，史釗活被拍到與電影《白雪公主之魔幻復仇記》導演路柏山達斯（Rupert Sanders）親密接吻，感情因此陷入危機。

特朗普當年曾多次在推特評論兩人的戀情，甚至公開勸羅拔柏迪臣不要復合。這次他當着記者面前朗讀舊推文，內容寫道：「羅拔柏迪臣不應該挽回姬絲汀史釗活，她背叛他，而且還會再犯，等著瞧吧！」讀完後，特朗普也補了一句：「那已經是很久以前的事了。」

特朗普當年曾多次在推特評論兩人的戀情，甚至公開勸羅拔柏迪臣不要復合。（Reuters）

報道指出，羅拔柏迪臣與姬絲汀史釗活當年分分合合，最終於2013年正式分手。特朗普當時曾在短短一個月內，近10次發文評論兩人的感情狀況，相關言論如今再度被翻出，也意外成為這次訪問的焦點。

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