綜合日媒報道，一名在大阪西成區經營卡拉OK酒吧的中國籍婦女11月24日（周二）被捕。因涉嫌違反《風俗營業法》而被捕的女疑犯孫榕徽（44歲）是中國人，是大阪市西成區卡拉OK店「Kanae」的老闆。



日本媒體就孫榕徽無牌提供陪酒服務被捕的報道：

《日本每日放送新聞》11月25日引述當地警方報道，孫榕徽在西成區經營一間名為「Kanae」的卡拉OK居酒屋。

儘管店舖持有「一般飲食店」的營業執照，卻在未有獲得大阪府公安委員會發出的「社交飲食店」風俗營業許可的情況下，在今年9月安排女員工為顧客提供酒精飲料，並提供陪唱和斟酒等接待服務。

報道指，這宗事件於2025年1月因店家與一名顧客發生收費糾紛而被揭發，當地警方其後曾兩度上門突擊搜查。

今年6月，警方傳喚孫榕徽並發出警告。雖然她被要求寫下承諾書，承諾糾正其商業行為，但她其後依然堅持過往的經營方式，最終在近日被捕。

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大阪警方尚未透露孫榕徽是否承認違法，而警方正調查孫榕徽經營的卡拉OK居酒屋的收入和經營狀況。