英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳因捲入中國間諜的婚外情案，11月12日宣布辭職，11天後再次回歸英偉達擔任行政總裁。美媒11月25日引述消息報道，英偉達前全球業務營運副總裁普里（Jay Puri）的妻子陳千麗（Cenly Chen）亦涉及與英偉達的利益衝突爭議。



美國《華爾街日報》在11月25日引述現任及前任同事指，黃仁勳的得力助手普里曾與美超微電腦（Super Micro Computer）的高級主管陳千麗交往多年，而這間伺服器製造商亦積極爭取取得英偉達的晶片供應。兩人在今年3月7日在加州大蘇爾（Big Sur, California）舉行婚禮。

報道引述兩間公司的員工指，陳千麗身為美超微電腦的成長總監（Chief Growth Officer），經常在公事上與普里接洽，亦曾與美超微電腦的行政總裁到訪英偉達辦公室，敦促英偉達為美超微的客戶提供晶片。而在美超微的會議上，陳千麗亦鼓勵成員若有關於英偉達的疑問，可向她進行諮詢，並將自己視為處理該事務的主要窗口。

美超微電腦（Super Micro Computer）的成長總監陳千麗（Cenly Chen）。（MMK官網截圖）

而在今年的3月19日，美國司法部控告美超微電腦的一名聯合創辦人、一名銷售經理及第三方經紀人，指這些人串謀將價值超過5億美元（約39億港元）裝有英偉達晶片的伺服器走私到中國。

而其中一名受訪者稱，聯邦調查局（FBI）在近期曾約談一位熟悉美超微的人士，並針對陳千麗在內的公司高層人員進行調查。

兩人並未就有關指控進行回應，陳千麗則在回覆《華爾街日報》的電郵中表示，該事件與她的職業生涯發展無關，並從未需要依靠私人關係來獲取職涯上的利益。

美超微在一份聲明中表示，陳千麗並不負責與英偉達的整體關係，亦不負責對英偉達GPU的採購，並指兩間公司的關係涉及數十個團隊、職能部門及項目。美超微同時表示，客戶分配英偉達晶片，是由一個多部門參與的流程決定。