萬斯（JD Vance，現任美國副總統）看不下去了。11月25日，俄亥俄州代頓一空軍基地。副總統剛給大兵們盛完午餐，記者圍上來，問的全是黃仁勳。



萬斯沒繞彎子，直截了當把話挑明。他原話是這麼說的：

整個針對黃仁勳的案子，都基於《紐約時報》一篇匿名消息源的報道。我認為，不能僅憑《紐約時報》上匿名的指控，就剝奪他的事業，何況這些指控自始至終拿不出半分實據。

有記者追問：誰給你的保證？萬斯回答：「我跟司法部長談過，也跟其他一些人談過。」至於特朗普要不要赦免黃仁勳，萬斯說得更乾脆：「我不認為他需要赦免。我沒有看到任何他犯罪的證據。」

萬斯曾表態：沒有看到黃仁勳犯罪的任何證據。（Reuters）

話裏話外，指向清晰：這場鬧劇的始作俑者，正是《紐約時報》。因為很簡單，司法部沒查黃仁勳，國安口沒查黃仁勳，所謂「間諜指控」，從始至終只有《紐約時報》匿名消息在支撐。當整個國家依靠匿名傳言發起政治獵巫，這本身就是一場巨大的諷刺。

再往前溯8天，在霍士新聞的訪談裏，萬斯更進一步，捅破了那層窗戶紙，說出一番更為尖銳的話：「我認為，民主黨所做的一切行動，就是利用各種影射和暗示，利用黃仁勳和所謂的情婦，編造各種煽動性的故事，試圖指責特朗普做着拜登過去四年所做的一切。」

翻譯一下：有些人就是賊心不死，各種炒作妖魔化，借黃仁勳事件發難，實際對準的是特朗普。

有些人是誰？萬斯說是民主黨。但僅僅是民主黨嗎？其中，還有所謂美國的主流媒體《紐約時報》。在這出大戲中，它又扮演了什麼角色？不妨列一列。

在霍士新聞的訪談裏，萬斯更進一步，向民主黨提出更尖銳的指責。（Reuters）

1. 它是發令槍

整場風暴，由《紐約時報》援引匿名爆料拉開序幕，其餘媒體一擁而上。有算法追蹤了近兩千篇報道，結論很直白：10月27日到11月14日，《紐約時報》一家發了88篇，被引用頻率最高，是這場「媒體圍剿」無可爭議的「定調者」。

2. 它是放大器

數據顯示，近期兩千篇關於黃仁勳的報道中，約75%帶有負面傾向。《紐約時報》的連續報道，更幾乎全是。對比更刺眼：2018年英特爾CEO同樣爆出與員工婚外情，《紐約時報》只寫了2篇。到了黃仁勳這裏，88篇。哪怕黃仁勳更有影響力，這樣的規模，顯然也不是新聞報道那麼簡單——這是量刑，不是報道。

數據顯示，近期兩千篇關於黃仁勳的報道中，約75%帶有負面傾向。（Reuters）

3. 它是化妝師

10月29日，匿名消息源僅僅聲稱黃樂為「中國間諜」；11月8日，標題直接打出「Chinese Spy（中國間諜）」；後續又悄悄添上「Suspected（疑似）」。僅僅增加一個單詞，法律風險瞬間消解，輿論殺傷力卻絲毫未減。這套操作，精巧程度不亞於英偉達的晶片設計。

4. 它是生活委員

黃仁勳用辦公室微波爐加熱剩魚沒有加蓋，「我們耗費一周才散盡異味」；他穿了三十年的皮夾克，被寫成《黃仁勳令皮夾克愛好者蒙羞》；他給餐廳服務員1000美元小費，被解讀為「刻意掩飾傲慢」。一個人被推上輿論砧板之後，連他微波爐裏的魚都能成為呈堂證供。以至於馬斯克看到這些，都發了一個笑哭了的表情包。

最後，怎麼看？還是粗淺三點吧。

1. 所謂美國主流媒體 公信力早已搖搖欲墜

特朗普整天「假新聞、假新聞」的發飆痛罵，很多人覺得，是不是這些媒體觸犯了他的利益。

但當副總統親自出面，告訴全國「我們不以《紐約時報》匿名消息源審判人」的時候，這個國家的新聞業，已經把自己活成了一個悖論：它一邊宣稱守護真相，一邊把匿名傳話包裝成真相本身。

圖為2025年1月15日，位於紐約曼哈頓的《紐約時報》（New York Times）大廈。（Getty Images）

普利策獎得主格林沃爾德問過一句話：美國人什麼時候才能對「不具名消息來源」產生免疫力？

答案大概是：當不具名消息源開始反噬「自己人」的時候。新聞自由，當然包括保護線人。但當線人成了唯一的地基，當「知情人士」替代了交叉核實，新聞和虛構之間的距離，就只剩下編輯部的良心了。而良心這東西，在流量和立場面前，往往比黃仁勳微波爐裏的魚味散得還快。

2. 博弈遠未落幕 黃仁勳絕不會是最後一個靶子

萬斯指責民主黨拿黃仁勳圍攻特朗普，當然有黨派鬥爭的色彩。但他描述的那套機制，應該是真實的：先找一個有影響力的商界人物，用「國家安全」或「私德醜聞」做切口，製造一場輿論風暴，再讓風暴的餘波濺到目標人物身上。

在這個過程中，黃仁勳的華裔身份，所謂中國間諜的敘事，更讓一些美國政客亢奮不已。以至於特朗普都公開吐槽，有些美國人，只要看到有中國女性，立馬結論就是中國女間諜。

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荒唐！但更荒唐的是，這種鬥爭還在繼續，而且會越來越激烈——在華盛頓，獵巫從來不是某一個人的獨角戲，而是一整套產業的流水線。

黃仁勳真逃過一劫了嗎？太早了。

民主黨已經發誓，將調集全部力量來調查。特朗普內部就樂見他東山再起嗎？幼稚！最值得玩味的是：在這場鬥爭裏，「國家安全」成了最拿手的武器。

當然，特朗普最拿手的，還是百無禁忌，什麼玩笑都能開，以至於P圖P成了黃仁勳高舉紅色Bra……

3. 萬斯在反思 黃仁勳也要認真反思

黃仁勳第一要反思的，誰才是真正的朋友。

馬斯克肯定算一個。 黃仁勳復職第二天，馬斯克帶着兩個兒子去了英偉達總部，合影，發帖，說了一句比華盛頓所有講話都更適合刻在國會山牆上的話：「春風得意時，人人都是你的朋友。但那些在你落魄時依然支持你的人，才是真正的朋友。酒肉朋友一文不值。」

黃仁勳復職第二天，馬斯克帶着兩個兒子去了英偉達總部合影。（X@Milajoy）

黃仁勳落難的那11天裏，馬斯克帶頭簽名請願、發帖力挺，確實夠朋友。華盛頓的其他「朋友」們在幹什麼？在等司法部的口徑，在等《紐約時報》的下一篇報道，在等風向。

最值得玩味的是兩個人，一個是財長貝森特，另一個是國務卿魯比奧。

一周前，貝森特大棒揮舞，敦促英偉達必須「徹底改組」、必須從外部尋找新CEO；一周後，他180度大轉彎，說辭職後的黃仁勳現在就是「外部人」啊。立場翻轉之快，令人咋舌。

萬斯痛批的「匿名消息源」，到底是誰？

很多美國人都瞄向了魯比奧。外界猜測，是他主動向媒體泄露情報，並且刻意貼上「中國間諜」標籤。更有意思的是，黃仁勳重返英偉達後，記者圍堵魯比奧詢問看法，素來口若懸河的他臉色鐵青，拂袖離去。

而萬斯最近表現極其活躍，猛烈抨擊媒體失德。在黃仁勳復位一事上，他更親自致電英偉達董事會斡旋。一則為特朗普兩肋插刀，鞍前馬後；二則更重要的，展現自己的實力和影響力。

畢竟，不管是萬斯還是魯比奧，現在都瞄準了下一任總統的寶座。鬥爭確實很激烈啊。

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「本文轉載自微信公眾號《牛彈琴》」

