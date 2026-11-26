英偉達（Nvidia）面臨美國國會與監管機構審視，議員質疑其最先進晶片如何輾轉流入受限制市場；此前與其高層相關的私人風波及晶片走私調查亦引發各界對出口管制執行的嚴密關注。美媒報道，英偉達的最先進人工智能晶片，正透過美國境內的中資企業流入中國手中，引發外界對美國半導體出口管制執行能力的關注。



美國哥倫比亞廣播公司（CBS）發布的調查指，至少有兩間總部位於加州，由中資控股持有的公司，將英偉達的人工智能晶片，轉售及出租給東南亞的公司客戶，並成為英偉達晶片流向中國公司的其中一個渠道。

報告點名的其中一間公司Aivres，被英偉達官網列為「精英級運算合作夥伴」（Elite compute partner），公司前身名叫浪潮（Inspur），與其中國母公司同名。而在2023年，浪潮旗下的相關實體被美國政府列入黑名單，該子公司隨後改名為Aivres。報道指，Aivres至今仍然與英偉達維持合作夥伴關係，而公司本身則未列入黑名單。

2026年11月12日，美國加州聖克拉拉市，英偉達（Nvidia）總部外的一塊標誌旁擺放着鮮花。（Reuters）

報道引用《紐約時報》對Aivres貿易記錄分析指，2024年4月至2026年2月期間，公司對東南亞出口至少約56億美元（約438億港元）的先進技術產品，當中有30億美元（約235億港元）涉及搭載英偉達Blackwell晶片的電腦，該批晶片目前被禁止出口到中國。

至於另外一間位於聖荷西（San Jose）的睿雲智能（RiCloud AI），公司同樣獲列入英偉達「首選合作夥伴」，可優先獲得先進晶片及技術支援。而其母公司則是總部位於深圳的「裕興科技投資控股有限公司」，並於香港交易所上市。

在英偉達（Nvidia）官網中，睿雲智能（RiCloud AI），公司獲列入英偉達「首選合作夥伴」。（英偉達官網截圖）

報道同時指，裕興科技的行政總裁從玉曾畢業於中國的軍事學院，其主席李強則曾任數據公司 Global Switch Holdings的主席，而該公司在2024年6月因國安疑慮，被澳洲國防部終止其數據中心供應商資格。

民主黨參議員沃倫（Elizabeth Warren）表示，英偉達高層及董事會仍欠國會有關公司情況的明確交代，而民主黨參議員昆斯（Chris Coons）則正準備調查企業是否規避對中國的晶片銷售禁令。