隨着黃仁勳（Jensen Huang）重新回任英偉達（Nvidia，又稱輝達）行政總裁，與他淵源深厚的美國連鎖餐廳Denny's於11月26日上午在社交平台X（前稱Twitter，推特）發文，澄清早在11月13日得知英偉達創立紀念牌遭拆除後便立即將其掛回原位，更向黃仁勳喊話：「你的座位一直等着你，咖啡也煮好了。」不過，這番聲明傳到台灣後，卻引來不少網友留言狠酸。



Denny's餐廳發文澄清：紀念牌早已掛回原位

英偉達行政總裁黃仁勳重新回歸公司掌舵，與他淵源深厚的美國連鎖餐廳Denny's11月26日發布一份長達2頁的聲明，開頭便寫道：「有些東西是絕對不能從菜單上撤下的，黃仁勳就是其中之一。（Some things you just don’t take off the menu. Jensen Huang is one of them.）」Denny's餐廳表示，早在英偉達改變世界之前，黃仁勳就曾在餐廳洗碗、招呼客人，多年後他與其他共同創辦人坐在餐廳的座位上，一邊喝着咖啡，一邊討論後來催生英偉達的創業構想，餐廳對這段共同走過的歷史感到無比驕傲。

Denny's發文力挺黃仁勳 引來不少台網民嘲諷：

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針對先前紀念牌遭拆除一事，Denny's餐廳特別還原時間軸，指出早在11月10日上午就曾致函英偉達公關團隊表達立場：「黃仁勳是我們歷史的一部分，我們也是他人生的一部分。（Jensen is part of our story, and we are part of his.）」Denny's餐廳還強調，11月13日得知原本設置在該座位的紀念牌遭拆除後，便立即將紀念牌掛回原位，直言：「那才是它應該在的地方。」

喊話黃仁勳「咖啡煮好了」 強調珍惜共同歷史

餐廳表示，多年來曾有無數人在Denny's餐廳洗碗，每一個人對餐廳而言都很重要，而其中一人後來改變了世界，卻始終沒有忘記當年在洗碗槽旁學到的人生經驗。

Denny's餐廳指出，這塊紀念牌記錄了英偉達誕生的故事，但餐廳與黃仁勳的淵源可以追溯至更早以前，也就是他在餐廳洗碗、服務客人的日子，直到今天，黃仁勳談起這段工作經歷時仍引以為傲，「有多少家餐廳能讓黃仁勳稱自己為人生中的第一所母校？我們非常珍惜這份肯定」。Denny's餐廳最後更向黃仁勳喊話：「你的座位一直等著你，咖啡也煮好了。我們全年無休、24小時營業。」Denny's餐廳也同步曬出英偉達創立紀念牌的照片，上頭寫着「催生一家市值1萬億美元公司的座位」，並向英偉達道賀。

不過，相關聲明卻引來不少台灣網友留言嘲諷，紛紛表示：

「這個彎會不會轉得太硬了一點」

「尚書大人好機靈啊」

「歡迎你回來洗碗」



也有網友直言「好喔，又多了一間拒吃的餐廳」，另有人則幽默表示：「好像每個在Denny's打工的人，日後都有可能成為輝達創辦人。」

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