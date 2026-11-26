韓國綜合股價指數（KOSPI）11月25日單日跌幅超過6%，一段韓國財經節目的直播畫面在網上瘋傳。女主持人金雅賢在直播中講到三星電子個股槓桿ETF單日跌15%時，一度哽咽落淚，她曾向股民呼籲：「大家要挺住」。



韓國財經主持人講到三星ETF股價急跌時一度哽咽：

據首爾經濟電視台26日報道，這段畫面於25日下午4點05分左右在股市評論節目《金雅賢的黃金股票》中直播播出。

女主持金雅賢在攝影棚的大屏幕上展示美國納斯達克指數的指數圖，並繼續進行市場分析。

她用筆在圖表最右邊的急劇下跌區域畫了一個紅箭頭。她其後用手指著屏幕，預測納斯達克指數還有進一步下跌的空間。金雅賢表示，目前市場正處於非常艱難的階段。隨後，她安撫觀眾，鼓勵大家堅定信念，堅持下去。

隨着下一張數據投影片的切換，氣氛驟然轉變。大屏幕上出現了一張「三星電子個股槓桿率」圖表，該ETF單日暴跌15.21%。圖表清晰地顯示股價從高峰滑落下跌的趨勢。

金雅賢轉頭望向圖表，突然哽咽，停止了講話。剛才還在安慰觀眾、鼓勵他們堅持下去的聲音，此刻卻無法繼續。金雅賢然後低下頭，深吸一口氣，努力忍住淚水，但最終還是沒能阻止淚水奪眶而出。最後，金雅賢轉過身，背對著鏡頭。

這一幕在韓國國內瘋傳之前，就已經在社交平台上廣為傳播。

海外的財經帳戶分享了這段影片，並指出一位韓國財經節目主持人在直播股市崩盤時潸然淚下。韓國國內網民亦有分這段影片，並留言道：「彷彿將被槓桿困住的散戶投資者的感受都濃縮在了這一幕裏，感同身受。」亦有人留言指「看得連觀眾都感到不安」。