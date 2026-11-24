韓國代理教育部長崔恩玉星期二（11月24日）公布更嚴格的防範考試作弊措施，包括學生若在學校常規考試期間被發現攜帶或使用智能設備，當天參加的所有科目考試成績將一律計為零分。



路透社報道，韓國近期發生利用科技手段作弊的事件，引發全國嘩然。一名在全國稅務師資格考試中取得最高分的考生，承認利用微型攝像頭、智能手機和人工智能（AI）作弊。

崔恩玉星期二在國務會議上公布針對初高中校內考試的相關措施。這類考試的成績會影響學生升讀大學。

根據現行規定，學生作弊只會導致涉及作弊行為的科目考試成績作廢。新規定實施後，學生一旦被發現作弊，當天參加的所有科目考試成績將一律計為零分。

崔恩玉說，在考試期間攜帶或使用智能設備均屬作弊行為，違規學生也可能面臨包括開除學籍在內的紀律處分。

學校將在考試前統一收走學生的手機和其他電子設備，將書包存放在考場外面，並在考試當天關閉校園無線網絡，同時監測無線信號，以偵測可疑活動。

學生在進入考場前及上廁所返回考場後，也可能須接受金屬探測器檢查。

2026年11月19日，韓國首爾一處考場，學生等候年度大學入學考試開始。（Reuters）

韓國教育部也計劃修訂相關法律，加重對作弊行為的處罰，延長禁考期限，並為實施檢查提供法律依據。

韓國總統李在明指出，考試作弊是可能動搖社會根基的嚴重犯罪行為。他下令加強應對措施，涵蓋學校考試、資格考試和公共部門招聘考試。

韓國教育部已就五起考生在考試期間被發現攜帶智能設備的案件提出刑事控告。涉及的設備包括智能眼鏡、微型攝像頭、無線耳機和智能手機。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

