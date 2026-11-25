韓國近期頻現利用人工智能（AI）、微型相機等智能設備的考試作弊事件，由國家資格考試蔓延至高考，這引發全國對考試公平的信任危機，全國各地紛紛收緊應考規則，有的要求考生穿上圍裙應考，另外當局宣布將舉報修學能力考試作弊的獎金增至最高5億韓圜（約292萬港元），以防止再有同類事件發生。



綜合韓聯社等外媒報道，韓國各地考場近日收緊應考規則，例如位於首爾的慶熙大學在剛過去的周末舉行的大學自主筆試中，考場方面為考生準備了約3萬件一次性白色不織布圍裙，作為防範以人工智能工具作弊的措施之一。校方規定，考生在考試期間必須穿上圍裙，不配合者不得參與考試。

此外，考生不得攜帶任何電子設備及耳塞，長髮考生必須露出耳朵。另有一些大學透過使用金屬探測器、加強AI眼鏡檢查、屏蔽網絡信號等措施防範作弊。

2026年11月19日，韓國首爾一個考場內，一名考生在等候年度大學修學能力考試開始時，將電子設備放入膠袋。（Reuters）

考場之外的追究與懲罰機制同步加碼。韓國國民權益委員會周一宣布，舉報修學能力考試作弊，每條線索經查實後最低可獲1億韓圜（約58.36萬港元），最高可達5億韓圜（約292萬港元），並按被舉報作弊人數每人加碼1億韓圜；作弊者自首並舉報同夥，亦可獲處罰減免及賞金。委員會指，考慮到考試作弊的嚴重性，此舉旨在引導公眾舉報，維護高考的公平與公信力。

首爾慶熙大學為考生準備一次性白色不織布圍裙。（新聞截圖）

這次事件的觸發點，是距高考僅4天曝光的一宗稅務師資格考試個案：韓某於今年4月及7月註冊稅務師考試中獲全國第一，因成績離奇暴升引發質疑，最終於11月15日向警方自首作弊。他承認以微型相機拍攝試題、交由生成式AI作答，其成績隨後被取消，並被禁考五年。

連串措施在考試前夕密集出台。韓國副總理兼教育部長官崔教振周日發表聲明，稱防範高科技作弊措施不足引發混亂，決定辭職；總統李在明當日接納辭呈。