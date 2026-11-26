智利南部百內國家公園（Torres del Paine National Park）近日發生驚險一幕，一名德國遊客在徒步期間橫過一座吊橋時，突遇強風暴襲擊，橋身被吹得劇烈搖晃，他只能在離地20多米的高空張開雙腿、緊抓兩側鋼纜苦苦支撐，過程被同行徒步者拍下並在網上瘋傳。



一名德國遊客近日被困智利吊橋險些喪命：

《紐約郵報》11月25日（周三）報道，涉事遊客為德國人托馬斯（Henry Thomas），事發時正進行為期七天的「O線」（O-Circuit）環線徒步。他背著約18公斤重的背包踏上著名的拉斯瓜爾達斯橋（Las Guardas Bridge）——該橋長52米，橫跨約45米深的峽谷。強陣風突然襲來，狹窄的橋面瞬間左右狂搖，托馬斯走到橋中央被迫停步，雙手緊抓鋼索、雙腿大幅分開以穩住重心，與狂風「角力」。

片段由同行徒步者貢薩雷斯（Martin Esteban Gonzalez Lopez）拍攝，二人在徒步途中結識。托馬斯的女友在事發前一刻已安全過橋，只能眼睜睜看著他獨自迎戰風暴。幸好最強陣風逐漸減弱，他最終成功走畢全程，未有受傷。

據公園官方管理機構、智利國家林業公司（CONAF）介紹，該區橋樑高度超過20米。

百內國家公園位於巴塔哥尼亞（Patagonia）地區，以奇峰、冰川與湖泊聞名，是南美洲最熱門的徒步勝地之一，但當地天氣以多變甚至極端著稱，強風常在無遮蔽的步道和橋樑上構成額外危險。去年11月，該公園便曾發生暴風雪奪命事故，兩名德國人、兩名墨西哥人及一名英國人在時速逾190公里的狂風中遇難，今次事件再令人關注當地徒步安全。