美國總統特朗普（Donald Trump）及北約秘書長呂特（Mark Rutte）周三（25日）在佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）會晤後發表聯合聲明，呼籲俄羅斯避免採取任何會擴大烏克蘭衝突的行動。



兩人在聲明中表示，俄羅斯應避免採取任何可能有意或無意擴大戰事的行動，以及儘快通過和平方式解決這場戰爭。兩人還討論增加美國及北約成員國的國防支出及投資。

另外，聲明指出伊朗戰事亦是會談重要議題，但未透露具體磋商細節。

北約秘書長呂特（Mark Rutte）（Reuters）

特朗普早前在深圳出席亞太經合組織（APEC）峰會期間分別會見俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）及中國國家主席習近平，並稱呼兩人為「朋友」。此舉引發美國民主黨人和歐洲盟友反彈。

致力於緩解特朗普和北約之間的緊張局勢、並試圖爭取特朗普支持的呂特表示，主要核武大國之間的會晤屬正常現象。