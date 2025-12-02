英媒：歐洲央行拒為對烏克蘭1400億歐羅貸款作擔保

英媒12月2日報道，歐洲央行拒絕為向烏克蘭支付1400億歐羅（約1.26萬億港元）提供擔保，這對歐盟以凍結俄羅斯資產為抵押籌集「賠償貸款」的計劃造成打擊。



報道引述多名官員透露，歐洲央行認為歐盟委員會的提議違反其職權範圍，這加深布魯塞爾在籌集巨額貸款方面的困難，這筆貸款的抵押物是俄羅斯央行被凍結在比利時歐洲清算銀行（Euroclear）的資產。

法蘭克福歐洲央行總部外觀。（Reuters）

此舉正值歐盟面臨壓力，需要為烏克蘭提供未來2年資金之際，因為基輔在俄羅斯新一輪軍事攻擊和美國和平倡議的雙重衝擊下，正面臨資金短缺危機。

根據歐盟委員會計劃，各成員國將提供國家擔保，以確保分擔對烏克蘭1400億歐羅貸款的償還風險。但委員會官員表示，各國在緊急情況下無法迅速籌集資金，這可能會對市場造成壓力。

圖為2025年11月23日，美國示威者聚集在馬薩諸塞州議會大廈前，抗議美方提出的俄烏和平方案，擔心該協議損害烏克蘭的主權。 （Getty Images）

據兩位了解此事的官員透露，針對歐洲央行的立場，歐盟委員會已開制定替代方案，以提供臨時流動性來支撐這筆1400億歐羅的貸款。