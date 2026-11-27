DHL墨西哥送PS5當鉛球掟過高牆 易碎包裹砸凹惹眾怒｜有片
撰文：李宜珈
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墨西哥州威斯基魯康（Huixquilucan）近日發生一宗離譜送貨事件。閉路電視拍下一名DHL快遞員在客戶已安排改期收件的情況下，仍將一件標明「易碎」、內含全新PlayStation 5（PS5）遊戲主機的包裹，兩度隔牆拋擲入屋，買家最終收到的包裝有明顯損毀。相關影片在社交平台曝光後引發眾怒，DHL事後未作任何官方回應。
事發於11月16日。畫面顯示，該名DHL快遞員將黃色貨車停在住宅外，先將包裹拋向圍牆內的庭院，首次嘗試失敗後，他未有改以較安全方式交付，而是拾起包裹再次拋擲，終將包裹扔過牆。買家表示，當時自己不在家，已透過視訊門鈴與快遞員溝通，對方同意改期至翌日再送，未料快遞員仍選擇將包裹「空投」入內。他亦強調，包裹上明確標示為易碎品。
買家最終於屋內取回包裹，發現PS5的外包裝盒有可見的撞擊凹痕，主機本身有否受損則尚待確認。他將閉路電視片段上載至社交平台，隨即被大量轉發，網民狠批快遞員對待昂貴電子產品的手法極不專業。
目前，DHL墨西哥分公司未就事件表態，亦未確認是否對涉事快遞員展開調查或紀律處分。
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