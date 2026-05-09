日本速遞員小便滲進車廂內包裹 客人收「加料」冷藏食品飄尿騷味
撰文：TVBS新聞網
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訂購冷藏食品時，為了確保食材品質，通常會以宅配的方式寄出。不過，日本生活協同組合「CO-OP未來」日前卻傳出離譜的食安事件，一名會員收到冷藏貨物宅配後，發現商品浸泡在黃色液體中，且散發出明顯尿騷味。該組織接獲投訴後進行調查，竟是宅配司機在送貨過程突然尿急，直接在貨車內的發泡膠（又譯保麗龍）盒解放，不料因容器破損，尿液直接從破洞滲漏，流入下方準備配送給顧客的貨物中。
冷藏貨物宅配泡黃色液體 業者認：送貨員尿急
根據日媒《產經新聞》，總部位於埼玉市的CO-OP未來，在東京、埼玉和千葉三縣提供商品宅配服務。而CO-OP未來在5月6日發布道歉聲明，指出今（2026）年4月，有顧客投訴表示「冷藏貨物浸泡在黃色液體中」且聞起來就像尿液。
業者聽聞消息隨即展開調查，結果發現，原來是外包物流公司的送貨員在途中突然感到尿急，竟拿準備丟棄的發泡膠盒應急，直接在貨車內朝裏面排尿，並將箱子放在車廂地板上。
但由於空間不足，送貨員便將裝著尿液的保麗龍盒放置在尚未配送的貨品上，不料該容器破損，尿液便從破洞中滲出，流入下方冷藏食品的包裝內，污染了裏面的商品。離譜的是，司機似乎毫無察覺，直接將遭污染的商品送到顧客家中，直到該顧客向業者反映事件才曝光。
業者致歉 重新檢視組織管理與送貨路線
對此，CO-OP未來鄭重道歉，在官網發布聲明指出，此事件關乎到食品安全、公共衛生與法規等問題，事態嚴重，因此將主動通報相關單位並配合調查，且也將對涉事員工採取嚴厲懲處，同時檢視配送承包商的營運紀律與操作規範。CO-OP未來承諾，之後將落實安全措施及加強員工訓練，重新審視工作環境，並預先檢查送貨路線與廁所資訊，提供送貨員緊急狀況下可前往的設施清單。
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