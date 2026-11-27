美國俄勒岡州發生一宗驚險意外，一名男子11月24日在當地海灘出現「特大潮」期間，無視警方勸喻前往海灘觀浪，在接獲罰單後不到兩小時，連同愛犬遭洶湧巨浪捲入海中，所幸最終人狗均獲救未溺斃。



英國《太陽報》報道，事發於24日上午約9時，該名男子駕車抵達俄勒岡州坎農海灘（Cannon Beach）一帶，意圖近距離觀賞這場異常特大潮汐。巡邏警員發現他違規駕車駛上海灘後，曾嚴正警告靠近水邊極度危險並向其發出告票，惟男子並未理會。

至上午約10時30分，警方及消防部門接報指有人被海浪捲走。從坎農海灘警察局公開的影片畫面可見，事主當時正站在通往沙灘的混凝土台階上，其寵物犬則在下方沙灘走動。期間一個巨浪突然拍岸，強大水流瞬間吞沒小狗，並將男子沖倒拖入海浪。所幸事主及時抓緊身旁的木柱，最終與愛犬雙雙脫險，救援人員到場後證實他正是早上被票控的同一人。

在坎農海灘，一個巨浪突然將一名男子和他的狗捲入海中。（網上片段截圖）

當地警方事後發聲明提醒公眾，特大潮會令海浪湧入遠超預期的內陸範圍，足以推動大型漂流木，極易導致溺水意外。警方呼籲市民切勿靠近沙灘或背對大海，即使站在海灘台階亦未必安全，觀浪時必須留在高處並遵從安全人員指示，同時看管好寵物遠離水邊。